Liban/Choléra: Les eaux distribuées au Mont Liban et à Beyrouth sont saines

L’office des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban a annoncé que “les tests qu’il a effectués ces derniers jours et rendus publics hier soir ont montré que l’eau distribuée par ses services sont dans les normes et ne présentent aucun danger pour la santé publique.

L’établissement rappelle, par ce même communiqué que les eaux sont également stérilisées au chlore et que cette qualité est garantie jusqu’au consommateur.

Suite à la publication de rapports faisant état de la contamination de certaines sources, ces tests interviennent à la demande de l’établissement et sont effectués au sein de la direction du laboratoire principal de Dbayeh. Des tests bactériologiques ont prouvé que l’eau distribuée est conforme aux spécifications requises, tandis que les rapports circulant sur la contamination de l’eau sont dus à des tests effectués pour les eaux usées.

Cependant, aucun mélange entre eau distribuée et eau usée n’est constaté.

Cette information intervient alors que des rumeurs d’une origine non identifiée et circulant sur les réseaux sociaux faisaient état d’une contamination des sources de certaines localités du Metn, de Beyrouth et du Kesrouan. Pour l’heure, aucune nouvelle contamination par le Choléra n’a été annoncée ces dernières 24 heures alors que des foyers épidémiques sévissent dans le Nord du Liban ou encore dans le Hermel et la plaine de la Békaa. 10 morts ont été comptabilisés jusqu’à présent pour 239 cas diagnostiqués – principalement des réfugiés syriens qui ont importé la bactérie de Syrie où plusieurs foyers sont apparus au mois d’août – depuis l’apparition de la maladie au Liban.

