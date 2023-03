Les avocats pensaient que la décision de la justice libanaise de mettre fin à son enquête sur les prêts au logement mettrait en péril le cas de la principauté

Monaco poursuit son enquête sur le Premier ministre libanais par intérim milliardaire Najib Mikati pour des allégations de blanchiment d’argent, a confirmé le procureur général de la principauté en exclusivité à The National.

Cela se poursuivra bien que la justice libanaise ait abandonné sa propre enquête distincte sur des allégations de fraude liées à un programme de prêts au logement subventionnés qui aurait impliqué des membres de la famille Mikati.

“Une enquête est actuellement en cours dans la principauté de Monaco et elle a été confiée à la division de police judiciaire de la Sûreté publique”, a indiqué le parquet général de Monaco.

Les responsables n’ont pas pu fournir d’informations supplémentaires “à ce stade”, a indiqué le bureau.

Monaco a demandé l’entraide judiciaire en janvier de l’année dernière aux autorités libanaises dans son enquête sur M. Mikati et ses proches sur des allégations de blanchiment d’argent en relation avec les prêts bonifiés.

M. Mikati est lié à trois sociétés monégasques, dont la direction de Sam M1, et disposait, selon la demande, de plusieurs comptes bancaires en principauté — qui ont été fermés.

Le Liban a ouvert sa propre enquête sur l’affaire des prêts au logement en 2019, après des allégations selon lesquelles des politiciens et des personnes aisées auraient bénéficié de prêts frauduleux subventionnés par la banque centrale.

Selon les allégations, il s’agissait notamment de membres de la famille Mikati.

Le dossier est resté deux ans entre les mains du premier juge d’instruction de Beyrouth, Charbel Abou Samra.

Mais le procureur en chef du Liban, Ghassan Oueidate, a informé Monaco en mars de l’année dernière que l’enquête locale avait été abandonnée le mois précédent.

Il a déclaré que l’affaire “s’est terminée avec la soumission des documents au juge d’instruction de Beyrouth, qui a émis une requête en rejet et que cette décision est définitive”, dans la lettre vue par le National.

Certains avocats craignaient à l’époque que cette décision ne porte atteinte à l’affaire à Monaco, où M. Mikati a des intérêts importants.

“Il faut prouver qu’il y a une infraction initiale, dont les produits illicites ont ensuite été blanchis à l’étranger, pour établir le blanchiment d’argent”, a déclaré l’avocat international Karim Daher, membre du panel de l’ONU sur la responsabilité financière internationale.

« Si la justice libanaise rejetait qu’un crime ait été initialement commis sur son sol, cela pourrait bloquer la procédure étrangère. Cela dépend de l’étendue de la procédure.

Mais M. Daher a également évoqué le cas de Teddy Obiang, fils du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

En 2017, Teddy Obiang a été condamné par contumace par un tribunal français pour détournement de fonds, blanchiment d’argent, corruption et abus de confiance.

Le tribunal a exigé la confiscation de ses avoirs en France, malgré son acquittement en Guinée équatoriale pour les mêmes chefs d’accusation.

“La justice monégasque peut également rejeter la décision libanaise, en appliquant la même approche que la justice française dans l’affaire notoire de Teddy Obiang, si elle considère cette décision comme une tentative manifeste d’exonérer un responsable politique”, a déclaré M. Daher.

Truc politique ?

Le Liban est aux prises avec une crise économique sans précédent après des décennies de mauvaise gestion et de gaspillage des fonds publics, pour lesquels la classe dirigeante a jusqu’à présent réussi à échapper à toute responsabilité.

Pour Sherpa, un organisme français de lutte contre la corruption, la décision de clore le dossier de M. Mikati au Liban, un mois seulement après la demande d’entraide judiciaire de Monaco, était une tentative de faire dérailler l’enquête.

“Les stratagèmes des politiciens de haut niveau pour échapper aux poursuites étrangères en torpillant les actions des juges locaux remontent à longtemps”, a déclaré le fondateur et avocat de Sherpa, William Bourdon.

Il a souligné que si M. Oueidate a déclaré que l’affaire avait été rejetée sur le fond, le juge chargé de l’affaire a déclaré que l’enquête était prescrite.

“Il serait impensable que le procureur de la République de Monaco puisse être dupé par cette ruse pour éteindre la procédure ouverte contre M. Mikati”, a-t-il déclaré.

M. Mikati, un magnat des télécommunications de Tripoli, l’une des villes les plus pauvres du Liban, a été critiqué à plusieurs reprises pour son ingérence dans des affaires. Il a nié s’ingérer dans le travail de la justice.

Contacté par The National, Maher Mikati, le fils du Premier ministre par intérim, a déclaré que l’enquête libanaise avait commencé par “des allégations à motivation politique, concernant des gains illégaux provenant de prêts subventionnés, qui ont été totalement rejetées par la famille”.

Il a déclaré que la demande de Monaco “n’est normale qu’en raison de la présence économique et physique étroite des membres de la famille Mikati à Monaco”, mais ces demandes restent généralement “strictement confidentielles et classifiées”.

“La raison pour laquelle il a été divulgué au public, à notre avis, fait partie de la campagne de diffamation politique continue”, a déclaré Maher Mikati.

Il a déclaré que les autorités monégasques n’avaient officiellement contacté aucun membre de sa famille et qu’aucune accusation n’avait été portée.

“Violations flagrantes”

L’affaire du prêt au logement a été ouverte au Liban après la fuite d’un rapport envoyé par la Commission de contrôle bancaire au gouverneur de la banque centrale Riad Salamé en 2018.

Elle a identifié plusieurs violations, dont le fait que les prêts, censés être versés en une seule fois à des particuliers, ont été accordés à des entreprises.

Le rapport, vu par The National, alléguait que « six sociétés immobilières appartenant au groupe Mikati… avaient reçu neuf prêts immobiliers » de Bank Audi.

La banque libanaise a émis des prêts d’une valeur de plus de 22 milliards de livres libanaises en 2010 (à l’époque l’équivalent d’environ 14,6 millions de dollars) en 2010 et de 14 millions de dollars en 2013.

Sur la base de ces révélations, la juge Ghada Aoun a ouvert un dossier en octobre 2019. Elle a été retirée de cette enquête peu après par M. Oueidate, au milieu d’une querelle ouverte entre eux. M. Oueidate a alors confié le dossier à M. Abou Samra.

Le groupe de surveillance basé à Beyrouth, The Legal Agenda, a qualifié la décision de M. Abou Samra d’abandonner l’affaire de “violation flagrante” des principes du droit pénal.

Les avocats du groupe de défense ont déclaré qu’une nouvelle version de la loi libanaise sur l’enrichissement illicite supprimait tout délai pour poursuivre de telles affaires, mais le juge a décidé d’appliquer l’ancienne version, « sans expliquer pourquoi ».

De plus, le juge a calculé le délai de prescription à partir de la date à laquelle le dernier prêt a été accordé, ce qui violait l’ancienne loi, ont-ils déclaré.

L’ancienne version de la loi stipule que la prescription triennale commence à la découverte de l’infraction ou à la fin des effets du crime, soit, selon les avocats, soit 2018, lorsque le scandale a éclaté, soit lorsque le dernier prêt a été remboursé, après 2019.

Dans les deux cas, cela aurait été dans le délai de trois ans de l’ancienne version de la loi sur l’enrichissement illicite lorsque l’enquête libanaise a été ouverte en 2019.

Cependant, un haut magistrat a défendu la décision de M. Abou Samra.

« Le dossier a été abandonné en raison de problèmes de procédure et non en raison de son bien-fondé. L’ancienne loi a été appliquée parce que les faits se sont produits avant la publication de la nouvelle », a déclaré le responsable au National, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

« Il s’est écoulé plus de trois ans entre le dernier prêt en 2013 et le début de la procédure. On ne peut pas dire que les faits ont été découverts en 2018 car rien n’a été fait pour masquer l’achat, et toutes les informations sont disponibles dans le cadastre.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur : https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/03/14/monaco-says-investigation-of-najib-mikati-will-continue-despite-lebanon-closing-case/.