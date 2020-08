Les compagnies d’assurance libanaises restent dans l’attente des résultats de l’enquête entreprises par les autorités libanaises pour savoir si les conditions de remboursement de la destruction des entrepôts, des terminaux portuaires, et aussi des entreprises et des maisons situées à l’extérieur du port de Beyrouth seront prises en charge ou non.

Ainsi, certaines assurances rappelle que le contrat exclut les incidents liés à des bombes, à des actes terroristes ou encore à l’explosion de produits chimiques ou dangereux. Les personnes ayant souscrit ces contrats ne seront donc pas couverts par les assurances.

Aussi, les autorités publiques ont admises qu’une erreur a été commise quand cette marchandise a été stockée à l’intérieur du port et à proximité de zones densément peuplées.

Les compagnies ne sont en effet pas obligées de couvrir ces pertes matérielles si la police d’assurance ne spécifie pas spécifiquement le risque lié au terrorisme ou aux matières dangereuses. De manière générale, ces polices excluent d’ailleurs les risques liées aux produits radioactifs, biologiques et les armes.

Ainsi, si l’accident est considérée comme d’origine accidentelle suite à l’enquête publique qui devrait être par la suite confirmée par une autre enquête de l’initiative d’experts embauchés par les sociétés d’assurances elles-mêmes, à moins que le port de Beyrouth soit lui-même assuré pour le stockage de matières dangereuses et inflammables, les assurances pourraient également ne pas couvrir les dommages matériels.

En cas d’acte terroriste, aussi la politique des compagnies d’assurances est d’exclure de compenser les pertes des entreprises ou des maisons endommagées.

Pour l’heure, le ministère de la santé indique que 154 personnes sont décédées, plus de 100 personnes toujours portées disparues et plus de 5 000 personnes ont été blessées selon un bilan toujours provisoire dans l’explosion qui a ravagé le port de Beyrouth et une grande partie de la capitale libanaise.

La piste d’une explosion accidentelle de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium saisis en 2014 à bord d’un navire poubelle, le Rhosus battant pavillon moldave, est pour le moment privilégiée par les autorités libanaises. Cette explosion équivaudrait à celle de 600 tonnes de TNT ou encore à un tremblement de terre de 3.3 sur l’échelle de Richter.