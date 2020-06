Les agents de change de la ville de Saïda ont décidé de fermer leurs rideaux en raison de leur incapacité à respecter la parité visée par leur syndicat.

Ces derniers préfèrent ainsi fermer leurs bureaux de change pour éviter de se voir être arrêtés par les patrouilles des forces de sécurité et de la sûreté de l’Etat. Un agent de change officiel ainsi qu’un agent de change illégal auraient été arrêtés.

Pour rappel, la parité entre la Livre Libanaise et le dollar est fixée à 3 890 LL/USD à l’achat et à 3 940 LL/USD à la vente. Cependant, une pénurie de billets verts touche actuellement le marché des changes officiel.

Au marché noir, la parité entre livre libanaise et dollar dépasserait à nouveau le seuil des 4000 LL/USD, atteignant même 4500 LL/USD selon certaines sources.

