Le Ministre de l’industrie Imad Hoballah a fortement critiqué la liste des personnes proposées par le gouvernement au sein du secteur bancaire.

La ministre du travail, Lamia Yammine, également membre des Marada, appelle à l’adoption d’un mécanisme “scientifique et transparent” pour ces nominations.

hier, le dirigeant des Marada Sleiman Franjieh avait déjà annoncé le boycott par ses ministres de la session du cabinet Diab prévue ce mercredi. Le mouvement Marada accuse le Courant Patriotique Libre de vouloir monopoliser l’essentiel des postes en dépit des promesses du premier ministre Hassan Diab.

Ce dernier avait déjà retiré le dossier des nominations le 2 avril dernier, indiquant s’opposer à la nature communautaire des noms proposés et souhaitant que ces nominations soient basées sur l’expérience et les qualifications requises et non selon des quotas politiques.

Cette absence des ministres du Marada pourrait fortement entamer la solidarité gouvernementale et nuire à l’image que souhaite donner le premier ministre d’un cabinet composé d’experts.

Pour rappel, le gouvernement doit nommer un nouveau gouverneur pour la Ville de Beyrouth, en remplacement de Ziad Chébib dont le mandat s’est achevé le mois dernier. Il pourrait être remplacé par le juge Marwan Abboud, soutenu par le Courant Patriotique Libre.

Il s’agira également de nommer un nouveau président pour le Conseil du Service Civil dont la tâche est de permettre l’embauche de nouveaux fonctionnaires et des directeurs généraux du Ministère de l’Economie et du Commerce et de l’investissement au sein du Ministère de l’Energie et des Ressources Hydrauliques.

Par ailleurs, dans le secteur financier, la nomination de nouveaux membres de vice-gouverneurs de la Banque du Liban, ainsi de l’Autorité des marchés financiers est également sur la table.

