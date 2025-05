Les dynamiques électorales à Jezzine, Saïda et dans le Sud : entre acclamations, rivalités communautaires et affrontements symboliques

- Advertisement -

Municipalités du Sud : l’essor de la désignation par acclamation

Dans les régions du Sud libanais et de Nabatiyeh, les élections municipales de 2025 ont été marquées par une pratique électorale de plus en plus fréquente : la désignation par acclamation. Dans 67 municipalités, les conseils ont été constitués sans concurrence, à travers la validation d’une seule liste, automatiquement déclarée gagnante faute d’opposition. Cette configuration résulte d’un paysage politique dominé par deux formations principales dans ces régions, Amal et Hezbollah, réunies sous l’étiquette commune « Développement et Fidélité ».

La centralisation de la scène politique locale autour de cette alliance chiite a conduit à l’émergence d’une dynamique électorale de consensus forcé. Le système d’acclamation y est perçu non seulement comme un gain d’efficacité administrative, mais aussi comme un instrument de consolidation politique. Il permet de renforcer la légitimité des partis au pouvoir tout en réduisant les frictions internes. Ce mode de scrutin, bien qu’il limite la compétition, est présenté par ses promoteurs comme un vecteur de stabilité, particulièrement dans un contexte de pressions extérieures et d’instabilité régionale.

Toutefois, l’acclamation généralisée suscite également des critiques, notamment en ce qu’elle empêche toute émergence d’alternatives politiques et conforte des structures clientélistes ancrées. L’absence de débat public ou de programme alternatif fragilise le processus démocratique local, même si elle reflète un rapport de force réel dans les régions concernées. Ce phénomène témoigne également d’une forme de politisation de la gouvernance municipale, où le rôle des conseils locaux va bien au-delà de la simple gestion administrative.

Jezzine : symbole d’un clivage chrétien durable

À Jezzine, le scrutin a pris une tournure hautement politique, avec une confrontation directe entre deux grandes coalitions chrétiennes : d’un côté, les Forces Libanaises et le parti Kataëb, et de l’autre, le Courant Patriotique Libre, appuyé localement par des figures telles que le député Ibrahim Azar et l’ancien député Ziad Aswad. Cette opposition ne se limite pas à une question de gouvernance municipale ; elle constitue une bataille de représentativité au sein de la communauté maronite.

Jezzine, en tant que bastion chrétien au Sud, joue un rôle particulier dans les équilibres électoraux du Liban. Chaque scrutin y est interprété comme un baromètre de l’influence des différents partis chrétiens. La bataille actuelle est comparée à celles observées à Zahleh lors d’élections précédentes, où les affrontements symboliques entre les mêmes formations ont donné lieu à des recompositions politiques majeures.

Au-delà de la simple arithmétique électorale, l’enjeu ici est celui de la légitimité : quel courant peut se prévaloir de représenter la majorité chrétienne dans une zone frontalière ? Le Courant Patriotique Libre, en perte de vitesse sur d’autres fronts, tente de réaffirmer son implantation historique, tandis que les Forces Libanaises cherchent à élargir leur base territoriale en dehors des zones traditionnelles du Mont-Liban et du Nord. Le scrutin à Jezzine devient ainsi un duel identitaire, où chaque camp mobilise ses réseaux, ses ressources et son narratif historique.

Saïda : recomposition d’un leadership sunnite fragmenté

À Saïda, la situation électorale est marquée par une fragmentation du leadership sunnite. Trois principales listes se disputent le contrôle municipal : l’une portée par le député Osama Saad, représentant un courant nationaliste et de gauche, l’autre se réclamant de l’héritage politique de l’ancien Premier ministre Saad Hariri, et la troisième, soutenue par le député Abdel Rahman Bizri, incarnant une forme d’indépendance et de pragmatisme municipal.

Cette recomposition reflète l’état d’incertitude dans lequel se trouve le sunnisme politique au Liban depuis le retrait progressif de Hariri de la scène. L’absence de figure tutélaire unificatrice a ouvert la voie à des positionnements plus locaux, à l’image de celui de Bizri, qui revendique une approche fondée sur l’expérience municipale, la proximité avec les citoyens et la gestion des services.

Parallèlement, une quatrième liste, issue de la Jamaa Islamiyya, a tenté de se constituer, bien que de manière incomplète. Malgré son statut marginal, elle pourrait jouer un rôle déterminant dans un scrutin serré, en attirant une partie de l’électorat islamiste traditionnel. L’équilibre des forces à Saïda reste donc instable, et le scrutin y apparaît comme une tentative de redéfinition des pôles d’influence dans une ville historiquement stratégique pour la communauté sunnite.

Résonance nationale des scrutins locaux

Au-delà de leur dimension locale, ces scrutins ont des répercussions nationales. Les élections municipales de 2025, organisées après plus de neuf années d’interruption, constituent un moment de reconfiguration des forces en présence. Chaque municipalité devient un micro-laboratoire du système politique libanais, où se rejouent à échelle réduite les affrontements entre les grandes formations nationales.

Dans ce cadre, l’importance du vote à Jezzine ou à Saïda dépasse la simple gestion urbaine : il s’agit d’un affrontement stratégique pour le contrôle de zones à haute valeur symbolique. Les partis utilisent ces scrutins comme des tremplins pour tester leur implantation, préparer les législatives futures, et ajuster leurs alliances. Les scores municipaux sont analysés par les états-majors comme des indicateurs de popularité et de capacité de mobilisation.

Le climat sécuritaire, instable et tendu, confère également à ces élections une portée particulière. Voter devient un acte de résistance civile, un geste d’affirmation démocratique dans un pays régulièrement menacé par la paralysie institutionnelle ou la violence politique. La participation électorale est donc scrutée avec attention, car elle reflète à la fois l’adhésion des citoyens au processus démocratique et leur confiance dans les institutions.

Le rôle des listes indépendantes

Un autre phénomène marquant de ce cycle électoral est la montée en puissance, bien que lente, des listes indépendantes. Dans plusieurs localités, notamment urbaines, des candidats issus de la société civile ou d’associations locales ont tenté de s’imposer en dehors des cadres partisans classiques. Leurs discours, centrés sur la transparence, la lutte contre la corruption et l’amélioration des services municipaux, trouvent un écho croissant, en particulier chez les jeunes électeurs.

Toutefois, ces initiatives restent largement marginales dans les zones où les structures communautaires sont dominantes. Les campagnes indépendantes souffrent d’un manque de moyens, d’un accès limité aux médias locaux, et d’un réseau de mobilisation moins solide. Néanmoins, leur simple présence introduit un élément de pluralisme et oblige les partis traditionnels à adapter leurs discours. Même lorsqu’elles ne remportent pas de sièges, ces listes participent à l’évolution du débat public et à la réhabilitation de la politique municipale comme espace de responsabilité locale.

Gestion des résultats et perceptions populaires

L’après-scrutin est un moment critique. La publication des résultats, souvent source de tensions, est encadrée par un dispositif administratif renforcé. Les commissions électorales locales s’efforcent de traiter rapidement les recours et contestations, dans un contexte où la légitimité des résultats est essentielle pour la stabilité des municipalités.

La perception populaire des résultats électoraux varie fortement selon les régions. Dans le Sud et à Nabatieh, la désignation par acclamation est acceptée comme une norme implicite du jeu politique local, tandis qu’à Jezzine et Saïda, les électeurs ont montré une attente plus forte de compétitivité électorale. La satisfaction des électeurs dépend également de leur proximité avec les listes gagnantes, mais aussi de leur perception de la capacité des élus à répondre à leurs besoins quotidiens.