Les élections municipales et le leadership des Forces libanaises : une reconquête en demi-teinte

Déploiement des Forces libanaises dans les bastions traditionnels

Lors des élections municipales du 4 mai 2025 dans le Mont-Liban, les Forces libanaises (FL) ont tenté de reconsolider leur implantation territoriale dans leurs bastions historiques. À Deir el Qamar, le député Georges Adwan a mené une campagne locale structurée autour d’une liste rassemblant d’anciens élus, des figures issues du tissu associatif, ainsi que des techniciens du conseil sortant. La liste a remporté 12 sièges sur 15. La participation dans la ville a dépassé 52 %. Ce succès a été salué par les instances internes du parti comme un point d’ancrage symbolique. À Dhour El Choueir, la liste soutenue par les FL en coalition avec les Kataëb a échoué à obtenir la majorité. Le CPL et ses alliés locaux y ont remporté 8 sièges sur 15. À Shweir, les FL ont obtenu 6 sièges sur 12 dans une configuration marquée par des candidatures indépendantes fortement enracinées. À Zahlé, les Forces libanaises n’ont pas présenté de liste officielle, mais ont appuyé des candidats issus du secteur professionnel. Les résultats partiels montrent qu’ils ont été battus par une liste communautaire orthodoxe regroupant des notables locaux.

Approche électorale : centralisation politique et terrain autonome

Le secrétariat général des Forces libanaises a désigné des coordinateurs régionaux dans chaque caza du Mont-Liban trois mois avant le scrutin. À Jbeil, le parti a appuyé une liste conduite par des professionnels du secteur éducatif et médical, sans engagement partisan visible. La liste a remporté 5 sièges sur 15. Dans le Metn, les FL ont présenté ou soutenu des listes dans les villes de Antelias, Dbayeh, Jal el Dib, Dhour El Choueir et Jdeideh. À Jal el Dib, la liste partiellement soutenue par les FL a remporté 4 sièges sur 12. Le parti a refusé d’apposer son logo officiel sur la plupart des affiches. Cette stratégie visait à éviter l’effet repoussoir de l’étiquette partisane dans des zones concurrentielles. À Zouk Mikael, les FL n’ont pas présenté de candidats. Leur base locale a été dispersée entre plusieurs listes concurrentes. Aucune victoire n’a été enregistrée dans cette localité.

Résultats partiels dans les municipalités à majorité chrétienne

À Ghosta, les FL ont soutenu une liste indépendante qui a remporté 9 sièges sur 12. Aucun candidat officiel FL n’a été élu. À Bickfaya, la liste soutenue par les Forces libanaises a été battue par une coalition indépendante associant les Kataëb et des associations professionnelles. À Mansourieh, les FL ont soutenu un ancien président du conseil municipal qui a été battu par une liste affiliée au CPL. Dans cette commune, les FL n’obtiennent aucun siège. À Rmeileh, les candidats FL ont perdu face à une liste indépendante dirigée par un ancien cadre administratif local. Dans les zones rurales de Baabda, les FL ont obtenu des sièges isolés, notamment à Aleyat (3 sièges) et Araya (2 sièges).

Comparaison avec les résultats précédents

En 2016, les FL revendiquaient 19 conseils municipaux à majorité ou co-gouvernés dans le Mont-Liban. En 2025, ce chiffre est redescendu à 11 selon les estimations transmises par le comité électoral régional. La perte de terrain concerne principalement les municipalités où le parti n’a pas renouvelé ses équipes. À Dhour El Choueir, la liste FL a perdu 4 sièges par rapport à 2016. À Deir el Qamar, le score est stable. À Bickfaya, le parti perd la majorité absolue. À Jbeil, les FL conservent une minorité de blocage, sans contrôle sur le bureau exécutif du conseil.

Organisation de campagne et logistique électorale

Le financement des campagnes locales a été assuré par des contributions sectorielles provenant de sympathisants. Le budget moyen déclaré pour une liste soutenue par les FL dans une commune de 8 000 habitants est de 17 000 dollars. Les affichages ont été concentrés dans les villes de moyenne densité démographique. Le parti a organisé des points de mobilisation dans 24 municipalités. 13 conférences de presse locales ont été tenues entre le 20 avril et le 2 mai 2025. Le nombre total de candidats soutenus par les FL dans le Mont-Liban est estimé à 316, dont 41 femmes. La tranche d’âge moyenne des candidats est de 47 ans. La profession dominante est ingénieur, suivie par pharmacien et architecte.

Analyse géographique du vote FL

Les FL réalisent leurs meilleurs scores dans les zones de montagne et les villages où le tissu familial est structuré. À Deir el Qamar, 83 % des votes exprimés pour la liste FL proviennent des quartiers historiques. À Dhour El Choueir, 61 % des voix favorables aux FL ont été enregistrées dans les zones périphériques. À Jal el Dib, le vote FL a été concentré dans les zones résidentielles de la classe moyenne supérieure. À Antelias, le vote FL a été dispersé sur quatre listes, rendant leur influence indiscernable. À Jbeil, la base FL est stable mais n’a pas permis de structurer une majorité, en raison de la présence d’une offre concurrente formée d’anciens alliés.

Taux de participation dans les zones cibles

À Deir el Qamar : 52,9 %

À Dhour El Choueir : 41,3 %

À Shweir : 47,1 %

À Jal el Dib : 35,6 %

À Antelias : 38,2 %

À Rmeileh : 44,8 %

À Jbeil : 56,7 %

La participation moyenne dans les communes à présence FL est de 44,1 %, soit proche de la moyenne régionale du Mont-Liban (44,59 %). Les analystes internes considèrent cette donnée comme un indicateur de stabilisation du vote FL, sans progression mesurable.

Interaction avec les autres partis et effets d’alliance

Dans plusieurs localités, les FL ont intégré des listes communes avec les Kataëb ou des indépendants. À Shweir, la coalition FL-Kataëb n’a pas permis de remporter la majorité. À Bickfaya, la cohabitation avec les Kataëb a abouti à une perte de sièges. À Jbeil, les alliances tactiques n’ont pas permis de fédérer une majorité de vote chrétien. À Dhour El Choueir, l’accord initial entre les FL et des figures orthodoxes a été rompu à 48 heures du scrutin. Le CPL a profité de cette désunion pour s’imposer. Dans les zones où le parti a refusé toute coalition (Jdeideh, Adma, Ghosta), les listes concurrentes ont capté une majorité des voix.

Répartition estimée des sièges FL dans le Mont-Liban

Deir el Qamar (12), Shweir (6), Jal el Dib (4), Dhour El Choueir (5), Bickfaya (4), Rmeileh (3), Jbeil (6), Aleyat (3), Araya (2), total partiel confirmé : 45 sièges sur environ 550 attribués dans le gouvernorat. Ces chiffres confirment une présence stabilisée mais loin de la dynamique de reconquête annoncée.