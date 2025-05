Le retour du Courant patriotique libre dans les localités chrétiennes : regain d’influence ou réalignement local ?

- Advertisement -

Les élections municipales du 4 mai 2025 dans le Mont-Liban ont permis au Courant patriotique libre (CPL) d’opérer un retour remarqué dans plusieurs localités chrétiennes du Metn. À Mansourieh, le parti a remporté une victoire significative contre une liste soutenue par les Forces libanaises. Selon les chiffres centralisés, 13 des 15 sièges du conseil municipal ont été obtenus par la liste appuyée par le CPL. Ce résultat a été rendu possible grâce à une alliance tactique entre les cadres locaux du parti et des personnalités communautaires issues de familles maronites établies. À Baabda, la formation dirigée par Gebran Bassil a soutenu une coalition rassemblant des figures apolitiques issues du secteur associatif et d’anciens responsables techniques municipaux. La liste l’a emporté avec une marge de 5 sièges sur la liste concurrente. Les candidats CPL ont été élus dans 11 des 15 sièges. Le parti a structuré sa campagne sur des engagements de réhabilitation du réseau d’éclairage, de remise en état de canalisations anciennes et de gestion décentralisée des déchets.

Consolidation à Choueifat et Bhamdoun : stratégie confessionnelle maîtrisée

Dans les zones mixtes, le CPL a appliqué une stratégie d’implantation segmentée. À Choueifat, il a concentré ses efforts sur les quartiers chrétiens de la ville. Dans une configuration marquée par la polarisation druzo-chrétienne, la liste soutenue par le CPL a remporté la totalité des sièges chrétiens alloués au conseil municipal. Cette réussite repose sur une campagne de proximité menée via des réseaux paroissiaux et éducatifs. À Bhamdoun, le parti a intégré une liste composite appuyée par plusieurs notables locaux. Il y obtient 7 sièges sur 15, ce qui représente un progrès significatif par rapport au cycle précédent. Le vote CPL s’est concentré dans les quartiers périphériques, notamment autour de l’église Saint-Georges et dans la zone de Khalouat.

Dhour El Choueir et Jbeil : ancrage communautaire et négociation locale

Dans le Metn Nord, à Dhour El Choueir, le CPL a soutenu une liste interconfessionnelle composée de maronites et de grecs-orthodoxes. Elle a été élue avec 8 sièges sur 15. La participation y a atteint 41 %. À Jbeil, la confrontation entre deux blocs principaux n’a pas permis de dégager une majorité claire. Le CPL obtient 6 sièges, soit une minorité influente. Il a bénéficié d’un soutien indirect du député Elias Bou Saab. L’alliance adverse, appuyée par des indépendants et des figures associées aux Forces libanaises, conserve une majorité relative. Le CPL prévoit d’ouvrir une négociation pour une présidence tournante du conseil.

Rmeileh, Jounieh, Jdeideh : pénétration dans les fiefs traditionnels

À Rmeileh, dans le caza de Chouf, la liste CPL a remporté une victoire inattendue. Le scrutin y a été dominé par les enjeux de gestion foncière et la préservation des zones agricoles menacées par l’urbanisation. Le CPL y a récolté 62 % des voix, selon les résultats communiqués au ministère de l’Intérieur. À Jounieh, le parti a intégré une liste consensuelle dirigée par Neemat Frem. Il n’a pas mené campagne sous sa bannière, mais a apporté un soutien organisationnel et logistique. Cette stratégie de retrait symbolique a permis de réduire l’effet de rejet que pouvait susciter le logo du parti. À Jdeideh, la présence CPL a été limitée à deux sièges, obtenus dans des quartiers à majorité maronite modeste. Le parti n’a pas constitué de liste autonome dans cette ville.

Structure électorale CPL : discipline, mobilité et parrainages locaux

Le CPL a structuré sa campagne municipale autour de relais communautaires anciens, notamment des associations de jeunesse, des structures de soutien paroissial et d’anciens cadres municipaux reconvertis. Le financement des campagnes s’est appuyé sur des contributions de cercles économiques proches du parti, et non sur des financements institutionnels. La moyenne d’âge des candidats CPL se situe à 44 ans. Le profil type des élus est celui de professionnels du secteur de la construction, de l’ingénierie ou de la gestion immobilière. À Baabda et à Choueifat, plusieurs élus CPL sont des anciens conseillers techniques municipaux.

Analyse du vote et taux de participation local

La performance du CPL a été proportionnelle à sa capacité de mobilisation de base. À Mansourieh, le taux de participation a dépassé 52 %, alors que la moyenne régionale dans le Metn est de 37,91 %. À Choueifat, la participation dans les bureaux chrétiens a été supérieure de 7 points à celle des bureaux mixtes. À Rmeileh, la participation des électeurs CPL a été de 60 %, selon les observateurs. Ces données indiquent un maintien d’une base électorale disciplinée et réactive, capable de se mobiliser lors d’échéances locales ciblées. Dans les zones urbaines plus concurrentielles, comme Zouk Mikael ou Ghosta, l’impact du CPL reste marginal.

Zones d’échec ou de présence résiduelle

Dans le Kesrouan, le CPL n’a pas remporté de municipalités majeures. À Ghosta, sa liste a obtenu 28 % des voix, largement devancée par une coalition associative. À Zouk Mikael, la liste CPL a été éliminée dès le premier dépouillement, ne franchissant pas le seuil de représentativité. À Adma, le CPL a refusé de présenter une liste, laissant la voie libre à des indépendants affiliés aux Kataëb. Dans le Metn, le parti n’a pas réussi à inverser les rapports de force dans les quartiers de Dbayeh ou d’Antelias.

Cartographie des résultats partiels CPL

Les données de sièges par localité permettent de dresser un bilan synthétique partiel : Mansourieh (13 sièges), Baabda (11), Choueifat chrétiens (9), Bhamdoun (7), Dhour El Choueir (6), Jbeil (6), Jounieh (5), Rmeileh (5), Jdeideh (2), Ghosta (0), Zouk Mikael (0). Ces chiffres indiquent une concentration géographique de l’influence du CPL dans les zones périphériques chrétiennes du Mont-Liban et une présence résiduelle dans les centres urbains concurrentiels.

Déploiement stratégique et implications nationales

La direction du parti a qualifié ces résultats de « consolidation structurée ». Aucun communiqué officiel n’a annoncé d’objectif de transformation municipale en perspective législative directe. Toutefois, les conseillers de Gebran Bassil ont laissé entendre que ces implantations locales serviront de base logistique aux candidatures de 2026. Le CPL pourrait présenter plus de 15 candidats dans le Mont-Liban, en s’appuyant sur ses élus municipaux pour l’ancrage territorial.