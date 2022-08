Les employés des 2 réseaux de communication Alfa et Mtc Touch ont entamé une grève ouverte pour dénoncer la détérioration de leurs salaires suite à l’effondrement de la livre libanaise. Ils dénoncent également la suspension des négociations qui étaient pourtant en cours avec les dirigeants des 2 entreprises alors que les prix des communications ont été amendés le mois dernier, passant d’une parité de 1507 LL/USD à celui variable de Sayrafa de la Banque du Liban.

“Toutes les succursales et points de vente d’Alfa et de touch ont été fermés au siège de l’entreprise et dans les différentes régions, car la vente de lignes, de cartes de recharge et de services à la clientèle a cessé et que tous les travaux de maintenance ont été suspendus”, annonce l’ANI.

Cette information intervient alors que le ministre sortant des télécoms Johnny Corm menait une réunion avec les directeurs des 2 compagnies, afin de suivre le processus d’amélioration des conditions de couverture des réseaux.

Selon le ministre, le taux de couverture devrait atteindre 95% sur l’ensemble du territoire libanais au cours des trois prochains mois. Parallèlement le nombre des abonnés a augmenté de 1% pour Touch et les revenus ont été augmentés par 6 fois.