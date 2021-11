L’UNICEF a fourni au Liban 97 tonnes de fournitures médicales pour un montant de 1 million de dollar financé par les Etats-Unis. Cette aide est arrivée ce mardi à l’aéroport international de Beyrouth en présence du ministre de la Santé publique Firass Abiad, la représentante de l’UNICEF au Liban Yukie Mokuo et de l’ambassadrice des Etats-Unis au Liban Dorothy Shea.

Cette aide – qui sera entreposée dans un dépôt de l’UNICEF devrait parvenu à un million de personnes résidant au Liban, via 5 hôpitaux publics et 166 dispensaires et devrait couvrir leur besoin durant une année.

Le ministre de la santé, qui vient d’annoncer un relèvement des prix des médicaments essentiels, a salué le soutien de l’UNICEF et de la communauté internationale continue de jouer un rôle important dans l’atténuation des difficultés actuelles, allusion à la crise économique mais également à la pandémie du covid19.

Pour sa part, l’ambassadrice des Etats-Unis a souligné que cette initiative vise à répondre aux besoins les plus urgents du secteur de la santé libanais confronté à la crise économique.

La représentante de l’UNICEF au Liban Yukie Mokuo a, pour sa part, estimé que ces médicaments soutiendront les enfants et les familles vulnérables à travers le secteur de la santé à travers le Liban en ces temps critiques, saluant le financement des Etats-Unis.

Elle a précisé que l’aide parviendra dès les semaines prochaines aux établissements agréés en faveur des personnes les plus vulnérables, “dans cette crise sans précédent qui a entraîné la monnaie nationale en chute libre, les prix flambant et les familles qui luttent même pour se permettre les produits les plus élémentaires”.

L’UNICEF oeuvre pour l’effondrement des services publics de l’eau et soutient des milliers d’enfants pour assurer leur accès aux services d’éducation, de soins de santé et de protection de l’enfance, rappelle la responsable.