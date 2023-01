Aujourd’hui, le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du ministère du Trésor des Etats-Unis désigne plusieurs personnes et entités associées pour faciliter les activités financières du Hezbollah. Au centre de ce réseau se trouve l’échangeur d’argent libanais et soi-disant expert financier Hassan Moukalled, qui joue un rôle clé en permettant au Hezbollah de continuer à exploiter et à exacerber la crise économique libanaise. Le Trésor désigne également CTEX Exchange, une entreprise de services monétaires appartenant à Hassan Moukalled, en plus des fils de Hassan Moukalled, Rayyan Moukalled et Rani Moukalled, qui facilitent Hassan Moukalled et les activités financières de sa société à l’appui du Hezbollah.

« Alors que la corruption mine la croissance économique et la capacité des individus à subvenir aux besoins de leurs familles, les États-Unis s’engagent à tenir responsables ceux qui exploitent leurs positions privilégiées pour leur profit personnel », a déclaré Brian E., sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier. Nelson. « Aujourd’hui, le département du Trésor prend des mesures contre un échangeur d’argent corrompu, dont l’ingénierie financière soutient et permet activement le Hezbollah et ses intérêts aux dépens du peuple et de l’économie libanais. »

L’action d’aujourd’hui fait suite aux désignations imposées en décembre 2022 contre les personnes et les entreprises qui gèrent et permettent à l’appareil financier global du Hezbollah opérant dans tout le Liban, y compris Al-Qard Al-Hassan et l’unité financière centrale du Hezbollah. L’OFAC désigne ces personnes et entités en vertu du décret exécutif (E.O.) 13224, tel que modifié, qui cible les terroristes, les organisations terroristes, les dirigeants et les responsables de groupes terroristes, ainsi que ceux qui fournissent un soutien aux terroristes ou aux actes de terrorisme.

SOUTIEN AU HEZBOLLAH

Hassan Moukalled, un économiste basé au Liban, a travaillé en étroite coordination avec de hauts responsables financiers du Hezbollah pour aider le Hezbollah à établir une présence dans le système financier libanais. Il est conseiller financier du Hezbollah et effectue des transactions commerciales au nom du groupe dans toute la région. Hassan Moukalled travaille en étroite coordination avec le haut responsable financier sanctionné du Hezbollah Muhammad Qasir et représente le Hezbollah dans les négociations avec des investisseurs potentiels, des partenaires et même des responsables gouvernementaux étrangers. Hassan Moukalled a coordonné un large éventail de problèmes avec Muhammad Qasir, y compris les accords commerciaux impliquant la Russie, ainsi que les efforts visant à aider le Hezbollah à obtenir des armes pour le Hezbollah. Hassan Moukalled a reconnu publiquement son rôle en 2016 en tant qu’intermédiaire pour les négociations entre la Banque centrale et le Hezbollah.

Hassan Moukalled est désigné pour avoir sponsorisé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique pour, ou des biens ou services à ou à l’appui du Hezbollah.

ÉCHANGE CTEX (CTEX)

À la mi-2021, Hassan Moukalled a créé pour le compte de Hizballah CTEX en tant que société de front financier à Beyrouth. Le haut responsable financier de l’Hézbou, Muhammad Qasir et son adjoint Muhammad Qasim al-Bazzal, auraient été à l’origine de la création de CTEX. À la mi-2021, Hassan Moukalled a reçu une licence de la banque centrale libanaise pour que CTEX transfère de l’argent au Liban et à l’étranger Dans le même temps, CTEX fournissait également des dollars américains aux institutions du Hezbollah et recrutait des changeurs d’argent fidèles au Hezbollah. Hassan Moukalled défend CTEX directement auprès du gouverneur de la banque centrale et reçoit des commissions de centaines de milliers de dollars par jour. Alors que le Liban et son économie étaient confrontés à une crise financière désastreuse et en cours à la mi-2022, Hassan Moukalled travaillait avec les responsables du Hezbollah pour capitaliser sur les efforts des investisseurs et des expatriés pour gagner de l’argent dans le secteur financier libanais et transférer de l’argent hors du Liban. Hassan Moukalled travaillait également à l’expansion de CTEX en dehors du Liban.

CTEX Exchange (CTEX) est désigné pour être détenu, contrôlé ou dirigé, directement ou indirectement, par Hassan Moukalled, une personne dont les biens et les intérêts sur les biens sont bloqués conformément à l’E.O. 13224, tel que modifié.

RAYYAN MOUKALLED ET RANI MOUKALLED

Hassan Moukalled, à la mi-2022, a demandé aux associés de coopérer avec son fils aîné, Rayyan Moukalled, sur divers projets financiers. Rayyan Moukalled a travaillé en 2021 avec le responsable du Hezbollah Muhammad Qasim al-Bazzal sur des questions liées à la finance. Rayyan a fonctionné comme un assistant de bureau pour son père sur une gamme de questions, y compris l’utilisation de comptes bancaires étrangers pour faciliter les activités financières illicites. De plus, Rayyan Moukalled est inscrit publiquement en tant que directeur administratif de l’une des sociétés de son père, la Lebanese Company for Information and Studies (LCIS), sur son site Web et sa page de médias sociaux.

À la mi-2022, Rani Moukalled et son frère Rayyan Moukalled faisaient partie de plusieurs personnes autorisées par leur père, Hassan Moukalled, à effectuer des transactions en espèces pour le compte de CTEX avec la Banque centrale du Liban. Rani est publiquement associé à CTEX, travaillant en tant que gestionnaire. Il est également employé au LCIS.

Rayyan Moukalled est désigné pour avoir assistent, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique pour, ou des biens ou services à Hassan Moukalled, ou à l’appui de, une personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués conformément à l’O. 13224, tel que modifié. Rani Moukalled est désignée pour avoir agi ou prétendu agir pour ou pour le compte, directement ou indirectement, de CTEX, une personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués conformément à l’E.O. 13224, tel que modifié.

Société libanaise d’information et d’études (LCIS) et Société libanaise d’édition, de médias et de recherche et d’études (LCPMR)

L’action d’aujourd’hui cible également LCIS et LCPMR, deux autres sociétés détenues ou contrôlées par Hassan Moukalled, qui est le rédacteur en chef de LCIS, et est également rédacteur économique en chef de plusieurs sites Web associés à LCIS, y compris www.greenarea.me,imarwaiktissad.com et Russia-Now. Hassan Moukalled est le directeur du LCPMR qui est co-implanté avec LCIS.

LCIS et LCPMR sont désignés pour être détenus, contrôlés ou dirigés, directement ou indirectement, par Hassan Moukalled, une personne dont les biens et les intérêts dans les biens sont bloqués conformément à l’E.O. 13224, tel que modifié.

IMPLICATIONS DES SANCTIONS

À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes et entités mentionnées ci-dessus, et de toute entité qui sont détenues, directement ou indirectement, à 50 % ou plus par eux, individuellement ou avec d’autres personnes bloquées, qui sont aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines, doivent Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC ou autrement exemptée, les règlements de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur des États-Unis (y compris les transactions en transit par les États-Unis) qui impliquent des biens ou des intérêts sur les biens de personnes désignées ou autrement bloquées.

En outre, la participation à certaines transactions avec les personnes et entités désignées aujourd’hui comporte un risque de sanctions secondaires conformément à l’E.O. 13224, telle que modifiée. Les personnes et entités désignées aujourd’hui sont également soumises au Règlement sur les sanctions financières d’Hezbollah, qui met en œuvre la loi de 2015 sur la prévention du financement international du Hezbollah, telle que modifiée par la loi de 2018 sur les amendements internationaux de prévention du financement du Hezbollah. Conformément à ces autorités, l’OFAC peut interdire ou imposer des conditions strictes à l’ouverture ou à la tenue aux États-Unis d’un compte correspondant ou d’un compte payable par une institution financière étrangère qui a sciemment effectué ou facilité toute transaction importante pour le compte d’un SDGT ou, entre autres choses, facilite sciemment une transaction importante pour le Hezbollah ou certaines

Pour plus d’informations concernant le processus de retrait d’une liste de l’OFAC, y compris la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées, veuillez vous référer à la question fréquemment posée 897 de l’OFAC. Informations supplémentaires concernant les programmes de sanctions administrés par l’OFAC.

Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de désigner et d’ajouter des personnes à la liste SDN, mais aussi de la volonté de retirer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. L’objectif ultime des sanctions n’est pas de punir, mais d’apporter un changement positif de comportement.