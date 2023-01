Après une journée calamiteuse, la détérioration de la livre libanaise face au dollar n’en finit pas. Après avoir franchi le seuil de parité de 53 000 LL/USD ce matin, celui des 54 000 LL/USD en fin d’après-midi, c’est au tour du seuil des 55 000 LL/USD à être franchi ce soir avec un taux de change de 54 900 LL/USD à l’achat et de 55 100 LL/USD à la vente.

Cette nouvelle intervient alors que la Banque du Liban peine à mettre fin à cette détérioration. Pire encore, notent les observateurs, la décision de hausser la parité utilisée pour les administrations publiques à 15 000 LL/USD et d’amender la circulaire 158 induit une nouvelle forte hausse de la masse monétaire, une mesure de facto inflationniste.

Cette détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar induit de sérieuses conséquences pour la population qui a ainsi perdu une grande partie de son pouvoir d’achat. 85% de la population vit désormais ainsi sous le seuil de pauvreté, plus d’un tiers dans un état de pauvreté extrême alors qu’aucune perspective existe quant à la conclusion d’un accord final avec le FMI et que les flux entrants de la diaspora diminuent faute d’un système bancaire restructuré et crédible.

Autre nouvelle, seuls 35 millions de dollars ont été échangés aujourd’hui via la plateforme électronique Sayrafa de la Banque du Liban au taux de 38 000 LL/USD. La Banque du Liban a ainsi réduit les vannes, les fonds étant jusqu’à présent prélevés sur les réserves monétaires obligatoires. Ces injections de devises étaient ainsi mal perçues par les observateurs qui notaient qu’elles bénéficiaient avant tout aux actionnaires des banques, réduisant ainsi les pertes dont ils sont à l’origine et aux importateurs au lieu de bénéficier aux déposants, premières victimes de la crise financière.

Parallèlement des manifestations ont actuellement lieu dans différentes localités dont la capitale. Les manifestants dénoncent la dégradation des conditions sociales et économiques.