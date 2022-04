Les forces de sécurité intérieure ont publié une liste des voitures les plus volées au Liban avec en tête de liste, la marque coréenne Kia qui arrive aux 2 premières places avec la Kia Rio puis la Kia Cerato.

Arrive en 3ème place la Hyundai Tucson, suivie à la 4ème place par la Kia Sportage.

La première japonaise est la Honda Accord qui arrive à la 7ème place et la première voiture européenne arrive à la 9ème place pour la Mercedes 230.

En cause, selon les FSI, l’absence pour ces modèles d’un dispositif d’immobilisation empêchant le moteur de démarrer sans clé. Ils appellent donc les propriétaires de ces véhicules à prendre les précautions jugées nécessaires comme par exemple les garer la voiture dans des endroits fermés, ou dans des endroits éclairés et équipés de caméras de surveillance, si possible ou encore à installer des alarmes ou des appareils de traçage GPS.

Les FSI précisent avoir arrêté 375 personnes impliquées dans ces vols en 2021.