Les prix des carburants ont été à nouveau relevés par la direction générale du pétrole en raison de la dégradation de la parité de la livre libanaise face au dollar au marché noir mais également la réduction des quantités disponibles via la plateforme électronique Sayrafa dans la Banque du Liban.

Ainsi si la parité de la livre libanaise face au dollar est en-dessous à peine des 26 000 LL, la Banque du Liban n’aurait fourni qu’une moyenne de 50 millions de dollars environ cette semaine contre près du double habituellement, obligeant les importateurs à recourir plus fréquemment aux marchés parallèles.

Aussi le prix d’un bidon de 20 litres de SP95 et de SP98 augmentent de 1 000 et passent respectivement à 476 000 LL et 486 000 LL.

La hausse est cependant plus marquée pour le fioul avec une progression de 17 000 LL. Il coute désormais 538 000 LL par 20 litres.