“Les gens devraient casser toutes les banques, secouer le pays et renverser la situation sur la tête des politiciens”, annonce le chorégraphe de Mayyas

Auréolé d’une victoire à American Got Talent, le groupe des danseuses de Mayyas a effectué un retour triomphal au Liban. Le chorégraphe du groupe, Nadim Cherfan, a été tout aussi remarqué, avec des propos acerbes concernant la situation de crise que traverse actuellement le Liban, appelant à une révolution dès son arrivée au Pays des Cèdres.

Alors que le groupe est récipiendaire de la médaille du mérite libanais, celui-ci a estimé que Mayyas a rendu le Liban fier sans l’aide des hommes politiques, poursuivant, appelant la population “à briser toutes les banques, secouer le pays et retourner la table sur la tête des politiciens”, allusion aux derniers incidents qui ont eu lieu cette semaine avec le retrait forcé effectué par des déposants dans des établissements.

S’adressant aux hommes politiques libanais, Nadim Cherfan a aussi rappelé à la classe politique que leur fonction consiste à assurer la substance des “personnes affamées et à donner le courant’, estimant par ailleurs “en tant qu’artistes, nous faisons une révolution artistique”

Pour rappel, la livre libanaise a perdu plus de 95% de sa valeur par rapport au dollar depuis l’officialisation de la crise économique en mai 2019 alors que les sommes déposées par les déposants auprès des établissements bancaires sont illégalement gelés suite à l’instauration d’un contrôle informel des capitaux en novembre 2019.

Il ne s’agit pas de la première critique faite à l’encontre de la classe politique par des célébrités libanais auréolées sur le plan international. Le basketteur libanais Wael Arakji avait ainsi textuellement répondu le 20 juillet dernier aux félicitations du premier ministre Najib Mikati suite à la qualification de l’équipe libanaise qu'”il vaudrait mieux que le Premier ministre “garde la bouche fermée” car l’équipe “essaye de nettoyer la merde dans laquelle lui et ses collègues politiciens nous ont mis”.

