Comme attendu depuis hier, les négociations entre le ministère des télécoms et les syndicats d’Augeron ont échoué, suite au refus d’une revalorisation des salaires.

Le ministre Johny Corm a ainsi accusé les syndicats de refuser la dernière proposition du gouvernement qui selon lui, sécurisent de manière temporaire la hausse des montants qu’ils obtiendraient via une aide sociale et non via une augmentation des salaires, même si une nouvelle réunion est prévue aujourd’hui.

Johny Corm a également estimé que l’état ne dispose plus de fonds actuellement et qu’il est par conséquent “impossible de traiter équitablement tout le secteur public” concernant les revendications de hausse des salaires.

Le ministre a ainsi estimé craindre l’arrêt des différentes centrales à court terme en raison de l’incapacité à obtenir un financement pour l’achat de diesel