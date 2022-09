Publicité

Une bombe a explosé dans le jardin du domicile du ministre des Travaux Public et des Transport, Ali Hamiyeh, nommé par le Hezbollah dans la ville de Taria, près de Baalbeck dans la Békaa, cela sans faire de victimes. Pour l’heure, les motifs de cet attentat restent inconnus alors que les Forces de Sécurité intérieure ont ouvert une enquête.

