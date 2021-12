L’homme, désigné par ses initiales M. H.S. âgé de la cinquantaine, qui s’était immolé par le feu, il y a 2 jours dans la localité de Baalbeck en signe de protestation contre la dégradation des conditions sociales et économiques est décédé ce jeudi 16 décembre, indique une dépêche de l’Agence Nationale d’information.

Souffrant de graves brûlures au 3ème degrés, l’homme avait été transféré vivant à l’hopital de Rayal pour y recevoir les premiers soins, l’intervention rapide des unités de la défense civile a réussi à éteindre les flammes.

Cette information intervient alors que la livre libanaise a touché ce lundi son plus bas historique face au dollar, dépassant le seuil symbolique des 28 000 LL/USD. Ainsi, le salaire minimum s’approche désormais des 20 USD. Plus de 82% de la population se trouverait désormais vivant sous le seuil de pauvreté et plus de 40% dans un état d’extrême pauvreté, la crise économique libanaise étant décrite comme l’une des 3 pires crises économiques depuis la moitié du XIXème siècle selon les auteurs d’un rapport de la Banque Mondiale.

Pour l’heure, alors que l’ancien cabinet Diab conditionnait la levée des subventions de la Banque du Liban à la mise en place d’un programme d’aide aux personnes les plus vulnérables, le gouvernement Mikati III a laissé le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, à cesser les programmes de subventions début septembre, amenant à des hausses des prix des matières premières et des produits de première nécessité à des niveaux jusqu’à présent inconnus, plongeant un peu plus une grande partie de la population dans la misère.

En dépit de la crise économique, pour l’heure, les négociations avec le FMI en vue de débloquer l’aide internationale sont actuellement bloquées, le gouvernement Mikati III étant paralysé par le mouvement de boycott des 2 partis chiites, le Hezbollah et le mouvement Amal qui réclament le départ du juge Tarek Bitar en charge de l’enquête portant sur l’explosion du Port de Beyrouth après que celui-ci ait fait publier un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien ministre des finances et bras-droit du président du parlement, Nabih Berri.