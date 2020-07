La Croix Rouge Libanaise a annoncé que 2 de ses ambulanciers ont été contaminés par le coronavirus.

Un d’entre eux, par ailleurs employé d’un hôpital, aurait contaminé son collègue au sein d’un centre de l’institution situé dans la banlieue Sud de Beyrouth.

Conformément aux directives de l’Organisation Mondiale de la Santé, tout le personnel paramédical a été examiné et mis en quarantaine ainsi que leurs familles, précise le communiqué qui rappelle avoir mis en oeuvre tous les protocoles de sécurité, y compris la la stérilisation des voitures. ambulance, la formation et l’ utilisation des équipements de protection individuelle, afin d’ assurer la sécurité générale des personnes et des patients, des bénévoles et du personnel.

La Croix Rouge Libanaise rappelle avoir transféré plus de 2 637 personnes suspectées ou encore dont l’infection par le coronavirus COVID19 a été confirmée ainsi que 29 848 tests PCR auprès des laboratoires accrédités par les autorités locales.