Le secrétariat général du barreau de Beyrouth a annoncé la fermeture de ses services pour les 4 prochains jours en raison de la recrudescence du nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus COVID19.

Le secrétaire du Barreau de Beyrouth, Saad Eddin Wasim Al-Khatib a ainsi estimé que ces augmentation obligent chacun à prendre les mesures préventives face à la maladie. Il s’agit également de respecter les circulaires publiées par les autorités et de prendre des mesures exceptionnelles et strictes.

Ainsi, le barreau de la ville de Beyrouth appelle à la fermeture de ses portes pour les 4 prochains jours à partir de ce lundi. Seuls seront présents les employés administratifs. Tout avocat ou personnes autre ne sera admise.

La participation aux procès ou aux procédures judiciaires est également suspendue toute cette semaine à l’exception de celles liées aux déclarations du ministre de la Justice et du président du Conseil supérieur de la magistrature en date du 25/7/2020. Il s’agira de permettre aux fonctionnaires et aux parties prenantes de prendre les mesures nécessaires et appropriées garantissant la sécurité et la protection de tous. Ils appellent également à ce que des procédures de stérilisation des palais de justice et des tribunaux soient entreprises et à les équiper face aux circonstances exceptionnelles actuelles.