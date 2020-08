Le Ministre de la Santé Hamad Hassan a réagi à la forte hausse du nombre de personnes contaminées par le coronavirus COVID19 ces derniers jours. Il estime que si la population ne respecte pas les mesures de distanciation, les autorités libanaises pourraient prolonger le confinement au-delà du 10 août.

Le Ministre a ainsi indiqué que la population ne prenait pas au sérieux ces mesures visant à empêcher l’extension du virus. Face à cela des mesures plus strictes pourraient être mises en oeuvre, notamment un confinement à domicile des personnes. Il estime ainsi que le comité scientifique du ministère pourrait envisager une extension du confinement 15 jours supplémentaires mais également de restreindre le nombre des arrivées à l’aéroport international de Beyrouth à moins de 2000 personnes et cela afin de permettre aux laboratoires locaux de procéder à plus de tests localement.

Le ministre a également admis que certaines personnes sont arrivées au Liban avec des tests PCR pourtant négatifs mais ont infecté par la suite leurs proches en raison du temps d’incubation qui peut atteindre jusqu’à une semaine. Cependant, le taux d’infection via des voyageurs n’atteindrait que 0.4% des cas totaux, précise-t-il.

Hamad Hassan a appelé les autres ministères – et notamment celui de l’intérieur – à surveiller de manière plus stricte le confinement.