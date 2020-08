Un voyage virtuel à Zahlé – Rehlé 3a Zahlé – – رحلة عزحلة regroupant les enfants francophones de France et du Liban est organisé et opéré par le Club Zahlé France* et ZAHA (Zahlé Home Town Association) avec le soutien de la Municipalité de Zahlé.



C’est un voyage instantané procurant le meilleur de nos vacances d’été au Liban tout en ôtant les obstacles et les craintes qui s’imposent à nous ces derniers temps : Savoir qu’à un moment donné nous pouvons prendre un avion et revoir notre famille est essentiel pour toute la diaspora libanaise dispersée aux quatre coins du monde. Or cette possibilité́ de revenir dans notre cher pays pour revoir nos familles, nos amis est devenue extrêmement contrainte.

Chaque voyage est alourdi par maintes questions : Par où passer ? N’y-a-t-il pas un risque d’annulation ? Doit-on redouter une fermeture des frontières ?… De plus, entre le confinement et la crise économique, nos enfants au Liban ont besoin d’une fenêtre d’épanouissement qui leur permet de transcender la lourdeur du quotidien et de garder leur esprit joyeux et créatif. Un esprit d’été, esprit vacances.

Club Zahlé France, s’est engagé à lever ces obstacles pour nos enfants et de nos adolescents : Investi dans la vie de nos petits concitoyens, engagé à rendre cet été exceptionnel, aussi bien amusant que réjouissant, aussi bien récréatif que convivial, est notre sacré but à travers la création de Réhlé 3a Zahlé :

Une plateforme d’ateliers en ligne qui offre à nos enfants des moyens très ludiques pour retrouver les liens et pour rester en contact en se cultivant et qui vise à :

S’instruire tout en s’amusant. Ces ateliers permettront à nos enfants de découvrir deux thèmes du patrimoine libanais : la maison en terre (beit-el-trab بيت التراب) et les domaines viticoles. Cela se fera à travers des ateliers de contes, de peinture, d’art plastique, de chants et de visite virtuelle de nombreux lieux.

Renouer avec les cousins et les voisins : chaque enfant pourra inviter son ami ou cousin du Liban. L’accès à tous les ateliers est gratuit pour les enfants vivant au Liban.

Mener une action solidaire : Les frais d’inscriptions seront versés totalement aux animateurs Libanais qui dispenseront ces ateliers.



« Nous n’allons pas laisser cette tranche d’âge qui va de 6 à 14 ans subir des restrictions et des interdictions quant à leurs voyages vers le pays de leurs aventures d’été par excellence, vers les cousins et les voisins et les multiples connaissances et les éventuelles rencontres aussi bien sur les plages que dans les montagnes, vers cette chaleur humaine exceptionnelle qui est celle des Libanais en général et des Zahliotes en particulier, vers notre cher Liban » (Josiane Tamer, présidente Club Zahlé France)



Réhlé 3a Zahlé, c’est renforcer le dialecte libanais et s’aérer l’esprit. C’est aussi combattre la pesanteur du temps, de l’ennui, du confinement et de la privation de liberté́. « C’est comme un cahier de vacances ludique que nous emportons partout avec soi et que nous pouvons faire entre copines et copains, ou qu’ils soient ».

Deux thèmes sur le patrimoine Libanais seront à l’honneur pour les faire découvrir à nos enfants : La maison en terre (beit el trab) et les domaines viticoles. Cela se fera à travers des ateliers de contes, de peintures, d’art plastique, de chants et de visite virtuelle du terrain.



Yalla on y va ? Pour inscrire vos enfants, merci de contacter le Club Zahlé France :

• sur la page Facebook : https://bit.ly/2BTRvU9 Réhlé 3a Zahlé – رحلة عزحلة

• ou par téléphone : +33 6 22 19 38 89 (WhatsApp)

• ou par mail : [email protected]

Et Bon voyage via club Zahlé France !



* Club Zahlé France est une association française loi 1901 enregistrée en 2019 à Paris 16ème arrondissement.

Son objectif est de :

– Fédérer la diaspora zahliote en France autour de projets culturels

(ex : faciliter l’accès aux arts et à la culture ; organisation d’événements), sociaux (ex : éducation, scolarisation des enfants les plus démunis) et économiques (ex : soutien à l’entrepreneuriat local, notamment féminin ; promotion de la culture « start-up ») au profit de Zahlé et de ses habitants.

– Inscrire ces projets dans une démarche totalement apolitique de philanthropie et de mécénat, à l’abri des clivages et des tensions susceptibles d’agiter la société libanaise.

– Mobiliser les ressources et les bonnes volontés de la diaspora zahliote afin d’œuvrer au rayonnement international de Zahlé.

