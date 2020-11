Moins d'une minute de lecture

La direction générale des Forces de Sécurité Intérieure a indiqué que, conformément du ministre de l’intérieur Mohammed Fahmi, ses membres procèderont à des contrôles fixes et mobiles afin de faire respecter les mesures d’interdiction de circulation prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus COVID-19.

Des patrouilles sur l’ensemble du territoire seront également organisées.

Les FSI rappellent que le port du masque est nécessaire lors des déplacements et qu’il s’agit de respecter les mesures comme la circulation alternée selon les plaques paires ou impaires.

Selon le communiqué, les personnes contrevenant à ces dispositions pourraient être arrêtées.

Par ailleurs, toute violation des règles pourrait être transmise aux autorités, via le site des forces de sécurité ou encore via Facebook et Twitter.