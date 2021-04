Les autorités libanaises envisageraient d’instaurer un couvre-feu durant la totalité du mois du Ramadan sur recommandation du comité anti-covid en raison du nombre toujours élevé de contaminations quotidiennes. Ce dernier irait donc de 19 heures à 5 heures.

Il s’agira aussi de limiter les festivités pour lesquelles les personnes présentes devraient recevoir une autorisation via le site IMPACT. Les rassemblements religieux devraient également être limité à 30% de la capacité maximale des lieux.

Ces mesures devraient toutefois être avalisées par le haut conseil de la défense.

Au total, 485 918 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban. Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 481 097 cas locaux et de 4 821 cas en provenance de l’étranger.

Le nombre total de personnes décédées est de 6 512 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.

1 987 personnes étaient hospitalisées et 875 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 249 personnes placées sous respirateurs. 170 916 personnes ont reçu une première dose et 95 698 personnes ont reçu les 2 doses.