Le syndicat des boulangers a menacé, par un communiqué, de ne plus respecter la tarification officielle de vente du prix du pain et dénoncé les fermetures temporaires de certains établissements accusés de ne plus vendre du pain au prix subventionné par les autorités.

Ces derniers soulignent que certains de ses membres ont été obligés de signer un engagement à payer la différence du prix subventionné de la levure au cas où la Banque du Liban ne paierait pas la valeur de subvention de ce matériau. L’association estime ainsi que les autorités souhaiterait les tenir pour responsable de la prochaine hausse des prix. Ils rappellent ainsi que la tarification actuelle dépend du programme de subvention de la Banque du Liban qui devrait prochainement s’interrompre faute de réserves monétaires disponibles.

L’association appelle par conséquent les propriétaires des boulangeries de ne pas signer ces engagements, rejetant la responsabilité sur la Banque du Liban et les autorités actuelles dont le ministère de l’économie et du commerce.