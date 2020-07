L’Office Central des Statistiques indique que les prix ont augmenté de 38.8% au cours des 6 premiers mois de l’année, contre 3.3% par rapport à la période correspondante de 2019. Cependant, les prix auraient augmenté de 89.7% pour le seul mois de juin par rapport au mois de juin 2019.

Cette situation intervient en raison de la détérioration continue de la livre libanaise face au dollar au marché noir. Le rapport note que certains commerçants auraient également abusé de la situation en augmentant de manière disproportionnée les prix de leurs marchandises. Les autorités publiques paraissent, elles, dans l’incapacité de faire respecter les échelles tarifaires ou encore moins à reprendre le contrôle de la situation monétaire en ce qui concerne la Banque du Liban.

Parmi les principales augmentation, les équipements ménagers ont vu leurs prix être multipliés par 5.1, l’habillement de 4.45 fois, la restauration et les hôtels de 4. 42 fois, les boissons alcoolisées et le tabac de 3.54 fois, la nourriture et les produits non alcoolisés de 3.47 fois, les produits divers et les services de 2.9 fois, les produits récréatifs de 2.3 fois, le transport de 84% et les produits de télécommunication de 83.4%.

Plus modérée mais en hausse tout de même, le poste de la santé a augmenté de 10.5%, les loyers de 8.3%, l’éducation de 4.4%, l’eau, le gaz et les carburants de 0.3%

Par rapport à mai 2020, l’augmentation des prix n’a été que de 6.9%. Les équipements ménagers ont vu leurs prix être multipliés par 110.5%, l’habillement de 57.4% les produits divers et les services de 50.2%, la restauration et les hôtels de 30%, les boissons alcoolisées et le tabac de 17%, la nourriture et les produits non alcoolisés de 17.4%, les produits récréatifs de 47%, le transport de 84% et les produits de télécommunication de 83.4%.

Autres hausses, l’eau, le gaz et les carburants ont augmenté de 12.6%, le coût lié à la santé de 4.4%, des télécommunications à 2.3% et les loyers de 0.5%