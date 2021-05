Plusieurs syndicats se sont joints à l’appel de la CGTL qui a appelé à la grève générale ce mercredi pour dénoncer la dégradation des conditions sociales et économiques actuelle au Liban, un pays touché par une grave crise économique et dont la monnaie nationale s’est dégradée de plus de 80% en une année. Pour rappel, désormais, plus de 75% de la population vivrait ainsi sous le seuil de pauvreté.

Différentes manifestations sont ainsi prévues à l’appel des syndicats, notamment à Saïda où un rassemblement est prévu à 10 heures du matin devant la municipalité.

Cet appel est également relayé par le syndicat des travailleurs de l’EDL ou encore de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de l’office des eaux qui appellent les fonctionnaires à se rassembler en divers lieux symboliques.

Cette information intervient alors que les autorités libanaises sont dans l’obligation d’interrompre le programme d’aide à l’achat des produits de première nécessité faute d’un financement disponible. Ces achats étaient jusqu’à présent financés par les réserves monétaires de la Banque du Liban. Le gouvernement envisagerait de le remplacer par un programme de rationnement plus ciblé en faveur des familles vulnérables face à la crise, soit 80% des foyers libanais désormais.

La crise pourrait même s’aggraver avec la fin prochain de ce programme en raison de la pression supplémentaire induite sur la livre libanaise face au dollar, le Liban étant un pays importateur net.

