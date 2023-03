Alors que la détérioration de la parité de la livre libanaise face au dollar se poursuit avec un taux de change qui dépasse désormais 117 000 LL/USD au marché noir, le ministère de l’économie a publié une nouvelle tarification des prix du pain, qui est désormais en forte hausse.

Ainsi, le paquet de 822 grammes passe désormais à 42 000 LL et celui de 1013 grammes coute 50 000 LL.

Cette information intervient également alors que les conditions sociales et économiques actuelles continuent à se dégrader pour la vaste majorité de la population. Plus de 90% de la population se trouve désormais à vivre sous le seuil de pauvreté et plus de 40% dans un état de pauvreté extrême alors qu’aucune perspective de sortie de crise n’est encore à l’horizon, faute de réformes notamment du secteur financier.