De la pluie serait attendue dès demain, indique le département météo de l’aéroport international de Beyrouth. Cet épisode pluvieux devrait être accompagné par une baisse significative des températures” qui passeront en-dessous des moyennes saisonnières, une chose inhabituelle en cette saison.

Dès ce vendredi, les températures au niveau du littoral devraient ainsi atteindre 18 comme minimale à 27 degrés comme maximales. Les montagnes seront touchées par le brouillard.

Dès ce samedi, un vent de 10 à 35 km/h et le brouillard devraient toucher la montagne libanaise. De la pluie devrait également apparaitre dans le Nord du Liban. Les températures baisseront également avec 12 degrés comme minimale et 22 degrés comme maximales en montagne et 12 degrés comme minimale et 28 degrés comme maximales au littoral.

Cette tendance devrait encore se poursuivre ce dimanche, avant une relative amélioration à partir de lundi.

