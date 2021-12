Les services météo indiquent qu’une nouvelle tempête touchera le Liban dès demain. Une baisse sensible des températures et des pluies parfois sporadiques en début de soirée puis abondantes dans la nuit, accompagnées d’éclairs, de tonnerre et de vents actifs. ainsi que de la neige à partir de 1800 mètres sont ainsi attendues en raison d’une dépression au niveau de la Grèce.

Ce temps s’installera sur le pays des cèdres ces prochains jours.

La température atteindue sur le littoral est de 8 degrès le matin et de 18 degrés le jour, dans les montagnes de 7 degrés le matin à 13 degrés le jour et dans les plaines de 6 degrés le matin à 15 degrés le soir.