À 3 jours du 2ème round de négociations pour la délimitation des zones économiques entre les 2 pays et 3 jours après la nomination de Saad Hariri comme premier ministre désigné, des avions israéliens ont à nouveau violé l’espace aérien libanais en fin d’après-midi et début de soirée

Ils ont ainsi effectué des survols à basse attitude des localités de Hasbaya, Jabal al Cheikh, des fermes de Chébaa, à moyenne attitude des régions de Marjayoun et du Chouf et à plus haute attitude des régions du Metn et du Kesrouan.

Ces vols constituent une violation de la résolution 1701 du Conseil de Sécurité de l’ONU.