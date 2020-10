Le ministère des finances a également annoncé la fermeture des bureaux de collecte de taxes situés avenue Béchara el Khoury et Corniche al Nahr à partir de lundi et cela pour 2 jours afin de procéder à la stérilisation des lieux. Le cadastre du caza de Jbeil sera également fermé jusqu’au vendredi 30 octobre pour la même raison. Pour rappel, certains des fonctionnaires de cette institution ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Autres fermetures, le lycée public de Bakhtoun ainsi que l’institut technique de la ville située dans le caza de Denniyeh continueront à fermer leurs portes pour une semaine prochaine, cela pour la 3ème semaine consécutive.



Les autorités publiques craignent “un tsunami” du nombre de cas dans les semaines qui viennent, indique Perla Khoury, la conseillère du Premier Ministre Sortant en charge des affaires sanitaires. Selon les tweets partagée par elle, pour l’heure, 244 lits seraient ainsi occupés pour 285 lits de soins intensifs présents. Certaines régions comme la Békaa ne disposeraient actuellement plus de lits disponibles. D’autres régions comme le Sud du Liban ou encore le Mont-Liban seraient sur le point d’être saturés avec respectivement des taux d’occupation de 92.9% et de 90.5%.



Petra Khoury appelle par conséquent les hôpitaux à augmenter leurs capacités respectives et les forces de sécurité intérieure à renforcer les mesures de contrôle et de zonage et de mise en quarantaine de certaines localités dont les habitants sont plus gravement touchés par l’épidémie. Il s’agira également d’améliorer les mesures de traçage des personnes contaminées et des mesures de distanciations.