La parité de la livre libanaise par rapport au dollar au marché noir reste juste en-deça du plus bas historique avec un taux de change fluctuant autour des 10 550 et des 10 600 LL/USD à l’achat et à la vente alors que les autorités libanaises ont décidé de fermer les applications en ligne informant sur le cours du marché informel la semaine dernière, sur fond d’accusation de manipulation des taux de change.

Certaines plateformes ont mis en place des groupes sur les applications mobiles de communication comme WhatsApp ou encore Télégram pour continuer à informer leurs internautes en dépit des décisions des autorités libanaises.

Pour rappel, la dégradation du cours de la Livre Libanaise face au dollar a provoqué d’importantes manifestations ces 2 dernières semaines après que la livre libanaise soit passée au-dessus du seuil symbolique des 10 000 LL pour Un dollar.