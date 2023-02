L’Electricité du Liban a publié un communiqué portant à 4 heures au lieu de 2 heures le rationnement de l’électricité publique, cela à partir de ce vendredi.

Selon le communiqué

En référence aux délibérations et décisions émises par le Comité Ministériel formé en vertu de l’article n° 2 de la résolution du Cabinet n° 3 du 18/01/2023, et après que les six facteurs clés de succès énoncés dans le plan EDL pour la première phase ont été atteint, surtout après confirmation de toutes les autorités concernées, y compris les ministères de l’Intérieur et des Municipalités, de la Défense nationale et de la Justice, de s’y conformer.

L’Electricité du Liban annonce que, dans le cadre de la deuxième phase, elle augmentera progressivement sa production thermique le vendredi matin, 10/02/2023, à environ 450 mégawatts, ce qui portera la fourniture de courant électrique à 4 heures par jour, en parallèle du démarrage des vols sur le réseau de distribution d’électricité, en coopération et l’accompagnement des forces de sécurité et de l’armée libanaise sur l’ensemble du territoire.

Parallèlement, l’EDL débutera l’impression des selon le nouveau tarif, de sorte que la collecte des émissions concernées commencera à la fin de la semaine prochaine.

En cas de réussite de ce plan, l’EDL annonce qu’elle pourra porter sa production à 585 mégawatts et ainsi donner 5 heures de courant par jour lors d’une 3ème étape visant le rétablissement du courant.