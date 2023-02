L’ANi annonce que le procureur d’appel du Mont-Liban, le juge Samer Lisha, a inculpé 41 employés, courtiers et agents de transaction du département immobilier de Zalka, pour crimes d’enrichissement illégal , de blanchiment d’argent et de versement et d’acceptation de pots-de-vin.

Le juge a déféré les suspects devant le remier juge d’instruction du Mont-Liban, Nicolas Mansour qui devrait poursuivre l’examen du dossier.

Parallèlement, le juge Licha a demandé un mandat d’arrêt à l’encontre des suspects.