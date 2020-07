Le Ministre de la Santé Hamad Hassan a estimé que le Liban passe par un test et que ses capacités font face au défi lié au Coronavirus COVID19. Il a appelé à l’union pour vaincre la bataille qui s’annonce face à l’importante augmentation du nombre de cas de personnes contaminées par le coronavirus COVID19.

Le Ministre a tenu ces propos alors qu’il rendait visite à l’hôpital universitaire et gouvernemental de Baabda pour y inspecter les mesures prises face à la maladie.

Hamad Hassan a souligné que le virus est désormais présent dans toutes les régions libanaises et qu’il existe des cluster locaux.

Nous ne pouvons permettre le nombre de personnes contaminées d’augmenter de manière incontrôlée. Nous devons garder le contrôle.

Avant le 1er juillet, quand nous avons ouverts le Liban, nous gardions le contrôle de la situation et nous faisions parti des 15 pays qui réussissaient à battre le coronavirus.

Aujourd’hui, le pays est ouvert et le peuple souhaite vivre et dépasser les pressions psychologiques, sociales et économiques qu’ils ont vécu. Cependant, la prise de conscience face à la situation est la clé, nous devons être encore plus prudents aujourd’hui.