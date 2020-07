La conclusion d’un accord avec le FMI et le rétablissement de la confiance dans l’État par des réformes crédibles restent les priorités absolues, a-t-il également souligné dans des Tweets publiés à l’issue d’une réunion avec le Président de la République, le Général Michel Aoun.

Honoured to meet with President Aoun @LBpresidency today. Addressing the socio-economic crisis in Lebanon is urgent. Reaching an agreement with the IMF and rebuilding trust in the State through credible reforms remain the top priorities. pic.twitter.com/LMQT7gxeVX