La compagnie Karpowership a indiqué avoir repris la production d’électricité comme geste de bonne volonté pour le compte de l’Electricité du Liban via ses 2 barges présentes au Liban et plus particulièrement à Zouk Mosbeh et Jiyyeh. Il s’agirait, pour l’entreprise, de permettre de trouver une solution au différend actuel entre autorités libanaises et elle dans les prochaines semaines.

Elle avait accusé au mois de mai dernier les autorités libanaises de ne pas avoir honoré ses services depuis plus de 19 mois et décidé de déconnecter ses barges du réseau de l’EDL, privant le Liban de 400 MGW.

Précédemment, le procureur financier, le juge Ali Ibrahim avait accusé la compagnie d’avoir versé 7 millions de dollars à certains responsables locaux et imposé une amende de 25 millions de dollars. Il avait alors ordonné la saisie de ces barges dans l’attente du versement de ces sommes.

