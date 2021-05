Le procureur Ali Ibrahim a pris une décision interdisant aux barges de production d’électricité turques de quitter le Liban.

Il s’agit, selon le juge, de faire respecter à la société Karpowership de respecter les termes du contrat qui l’obligent à verser des indemnités de 25 millions de dollars aux autorités libanaises au cas où des transactions financières et des courtages auraient été démontrés.

Ainsi, le procureur financier aurait arrêté, il y a quelques mois, plusieurs responsables locaux soupçonnées d’avoir perçu 7 millions de dollars de commissions lors du renouvellement d’un contrat entre le ministère libanais de l’Énergie et les deux sociétés – Karadeniz et Karpowership – en violation des termes du contrat.

Pour rappel, les 2 navires – Fatima Gül Sultan et Orhan Bey positionnés respectivement à la centrale électrique de Zouk Mosbeh et de Jiyeh – sont présents depuis 2013 au Liban et fournissent 400 mégawatts d’électricité continueront à fonctionner.