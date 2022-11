Liban: Un test de connexion 5G réussi

Le ministère des télécommunications indique qu’un test 5G a eu lieu à la fois au sein du réseau Alfa et du réseau MTC Touch. Selon le communiqué, une vitesse de 1.5 gigabits par seconde aurait été atteinte.

De son côté, Alfa indique avoir même dépassé la vitesse de 1.8 gigabits par seconde en téléchargement et de 120 meg/seconde en ce qui concerne les uploads.

La 5G est une norme de réseau de téléphonie mobile qui succède à la 4G permettant des débuts jusqu’à 100 fois plus rapides que celle-ci. Pour rappel, la 4G a été introduite au Liban en 2012. À un moment controversées, jusqu’à présent aucun impact sur la santé n’a été démontrée.

Cette information intervient alors que les prix des télécommunications fixes et mobiles au Liban ont été relevées via la mise à jour de la parité utilisée, désormais celle de Sayrafa, en lieu et place de la parité officielle de 1 500 LL/USD. Par ailleurs, de nombreuses pannes des réseaux 4G tant chez Alfa que chez MTC Touch ont émaillé l’été. En cause, des problèmes logistiques et de maintenance liée aux pannes d’électricité ou encore aux vols aussi d’équipements.

Pour l’heure, aucune date n’a encore été donnée concernant la commercialisation de ce nouveau service.