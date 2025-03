L’intelligence artificielle au Liban : un moteur de transformation numérique en plein essor

- Advertisement -

Un secteur en développement porté par des initiatives privées

Le Liban commence à voir l’essor de l’intelligence artificielle (IA), principalement grâce à des initiatives du secteur privé qui cherchent à moderniser les services financiers, la gestion des données et l’agriculture. Malgré l’absence d’une politique nationale claire en matière d’IA, certaines entreprises et institutions académiques tentent de rattraper le retard technologique du pays​.

Plusieurs entreprises, notamment Smart Medium S.A.L, investissent dans des solutions basées sur l’IA pour améliorer l’automatisation des services financiers et l’optimisation de la gestion des données. Ces avancées permettent aux banques et aux compagnies d’assurance de mieux analyser les comportements des clients, de détecter les fraudes et d’accélérer le traitement des transactions​.

Par ailleurs, des chercheurs de l’Université américaine de Beyrouth (AUB) développent des applications d’intelligence artificielle dans l’agriculture, en travaillant sur des systèmes d’optimisation de l’irrigation et de gestion des cultures en temps réel. Ces innovations pourraient révolutionner le secteur agricole libanais, en permettant de mieux gérer les ressources hydriques et d’améliorer la productivité des exploitations​.

Les secteurs où l’intelligence artificielle révolutionne le Liban

L’intelligence artificielle (IA) est en train de s’imposer comme un moteur de transformation numérique au Liban, malgré les défis économiques et technologiques auxquels le pays est confronté. Grâce aux initiatives du secteur privé et aux efforts de la recherche universitaire, l’IA commence à s’intégrer dans plusieurs domaines, allant des services financiers à l’agriculture, en passant par la santé et l’éducation​.

1. L’automatisation des services financiers et la gestion des données

Le secteur financier libanais, fortement impacté par la crise économique, cherche à optimiser ses processus et à réduire ses coûts grâce à l’IA. Les banques et les compagnies d’assurance investissent dans des algorithmes d’apprentissage automatique pour :

Analyser les profils des clients et détecter les comportements frauduleux en temps réel.

en temps réel. Optimiser les opérations bancaires , en automatisant le traitement des prêts et la gestion des risques .

, en automatisant . Améliorer l’expérience client grâce à des chatbots intelligents capables de répondre aux demandes en ligne 24h/24​.

L’entreprise Smart Medium S.A.L, l’un des pionniers dans ce domaine, a développé des solutions d’analyse de données basées sur l’IA, permettant aux institutions financières de mieux gérer les flux de capitaux et d’optimiser leurs stratégies d’investissement​.

2. L’IA appliquée à l’agriculture : un levier pour la souveraineté alimentaire

L’IA offre également des perspectives prometteuses pour le secteur agricole libanais, en grande difficulté depuis la crise économique et la montée de l’insécurité alimentaire.

Des chercheurs de l’Université américaine de Beyrouth (AUB) travaillent sur des systèmes basés sur l’IA capables d’optimiser l’irrigation et de gérer les cultures en temps réel. Ces technologies utilisent des capteurs et des algorithmes de traitement des données météorologiques pour ajuster la quantité d’eau nécessaire à chaque parcelle, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant la productivité agricole​.

D’autres innovations sont en cours de développement, notamment des drones autonomes équipés de caméras IAcapables de détecter les maladies des cultures et d’optimiser l’épandage d’engrais et de pesticides, réduisant ainsi les coûts pour les agriculteurs et augmentant la rentabilité des exploitations​.

Ces avancées pourraient réduire la dépendance du Liban aux importations alimentaires, mais leur déploiement reste limité par le manque d’infrastructures adaptées et les difficultés d’accès aux financements pour les agriculteurs.

3. La révolution de l’intelligence artificielle dans le secteur médical

Le domaine de la santé est également en pleine mutation grâce à l’IA, notamment dans le diagnostic médical et la gestion des patients.

Plusieurs hôpitaux libanais expérimentent des algorithmes d’intelligence artificielle capables d’analyser des scanners et des IRM, permettant aux radiologues de détecter plus rapidement certaines pathologies, comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires​.

Les applications d’IA sont aussi utilisées pour la gestion des dossiers médicaux, facilitant le suivi des patients et l’optimisation des stocks de médicaments et de matériel médical. Dans un contexte où les hôpitaux libanais souffrent d’un manque criant de ressources, ces innovations pourraient améliorer considérablement l’efficacité des soins.

Toutefois, le déploiement de ces technologies reste freiné par les difficultés économiques du secteur de la santé, et par le manque de réglementation sur l’utilisation des données médicales​.

4. L’éducation et l’IA : des perspectives d’avenir pour la formation

Les universités libanaises commencent à intégrer l’intelligence artificielle dans leurs programmes, formant une nouvelle génération d’experts dans le domaine du big data et du machine learning.

Des plateformes d’apprentissage basées sur l’IA permettent aux étudiants d’accéder à des cours personnalisés, adaptés à leur rythme et à leurs besoins. Ces technologies pourraient jouer un rôle clé dans l’amélioration de l’éducation, en rendant les contenus académiques plus accessibles et interactifs​.

Cependant, comme dans les autres secteurs, le manque d’investissement public dans la transformation numériquefreine le développement à grande échelle de ces innovations.

Les défis et obstacles au développement de l’intelligence artificielle au Liban

Malgré les avancées prometteuses de l’intelligence artificielle (IA) dans plusieurs secteurs, le Liban fait face à de nombreux défis structurels et économiques qui freinent son adoption à grande échelle. Entre le manque de financement, l’absence de cadre réglementaire et l’instabilité politique, les acteurs du numérique doivent surmonter plusieurs obstacles pour faire de l’IA un levier de transformation économique durable​.

1. Un manque criant de financements pour l’innovation et la recherche

Le principal frein au développement de l’IA au Liban est le manque de financements dédiés à l’innovation technologique. Contrairement aux pays du Golfe ou à certaines nations européennes qui investissent massivement dans les nouvelles technologies, le Liban ne dispose ni d’un fonds public dédié à l’IA ni d’une politique nationale d’investissement dans la recherche et le développement (R&D).

Les entreprises locales qui veulent développer des solutions basées sur l’intelligence artificielle doivent souvent se tourner vers des investisseurs privés ou chercher des fonds à l’étranger, ce qui complique la création de startups spécialisées​.

Dans le secteur agricole, par exemple, les chercheurs de l’Université américaine de Beyrouth (AUB) travaillent sur des systèmes IA d’optimisation de l’irrigation et de gestion des cultures, mais ces projets peinent à se développer faute de financements suffisants. De nombreux experts estiment que si l’État libanais investissait dans ces initiatives, le pays pourrait améliorer sa souveraineté alimentaire et moderniser son agriculture​.

2. Une pénurie d’infrastructures adaptées au développement de l’IA

L’intelligence artificielle nécessite des infrastructures numériques avancées, notamment des centres de données performants, une connectivité internet stable et des capacités de calcul puissantes. Or, le Liban souffre d’un déficit technologique majeur, qui limite le potentiel d’exploitation de l’IA dans plusieurs secteurs.

Le réseau électrique instable du pays constitue un frein important. Les entreprises qui développent des solutions d’intelligence artificielle doivent investir elles-mêmes dans des systèmes de production d’énergie alternatifs, ce qui représente un coût supplémentaire. De plus, les coupures de courant fréquentes affectent les serveurs et les systèmes informatiques, ralentissant les opérations basées sur l’IA​.

Les infrastructures de télécommunications ne sont pas non plus optimisées pour une transformation numérique complète. Le débit internet au Liban est encore trop lent comparé aux standards internationaux, rendant difficile l’entraînement des algorithmes d’intelligence artificielle et le traitement rapide des données en temps réel.

3. Une absence de cadre réglementaire pour encadrer l’intelligence artificielle

Contrairement aux pays avancés en matière de transformation numérique, le Liban ne possède pas encore de législation spécifique sur l’intelligence artificielle.

L’absence de réglementation pose plusieurs problèmes majeurs :

La protection des données personnelles : Les entreprises qui exploitent l’IA utilisent souvent des bases de données contenant des informations sensibles , mais il n’existe aucune loi claire garantissant la confidentialité et la sécurité de ces données .

: Les entreprises qui exploitent l’IA utilisent souvent , mais il n’existe . L’éthique de l’intelligence artificielle : Sans cadre légal, rien n’empêche l’utilisation abusive des algorithmes , notamment dans la surveillance ou le profilage des citoyens .

: Sans cadre légal, , notamment dans . L’encadrement du marché de l’IA : Aucune règle ne définit les obligations des entreprises qui développent ces technologies, ce qui freine les investissements étrangers, ces derniers cherchant un environnement juridique stable avant de financer des projets innovants​.

Plusieurs experts appellent à la mise en place d’une législation spécifique, qui garantirait une utilisation responsable de l’IA, tout en favorisant les investissements et la croissance du secteur technologique.

4. La fuite des talents et le manque de formation spécialisée

Un autre défi majeur est l’exode massif des ingénieurs et chercheurs spécialisés dans l’intelligence artificielle. La crise économique et la précarité du marché du travail poussent de nombreux experts libanais à chercher des opportunités à l’étranger, privant le pays de compétences essentielles pour son développement technologique​.

Malgré l’existence de programmes de formation en intelligence artificielle dans des institutions comme l’Université américaine de Beyrouth (AUB) et l’Université libanaise, la majorité des jeunes diplômés partent travailler aux États-Unis, en Europe ou dans les pays du Golfe, où les salaires sont plus attractifs et les opportunités de recherche plus nombreuses.

Les entreprises locales peinent à retenir ces talents, faute de perspectives d’évolution et de financements pour la recherche. Certains experts estiment que sans une politique incitative pour garder ces ingénieurs au Liban, le pays continuera de prendre du retard sur ses voisins dans la révolution numérique​.

5. Une adoption encore limitée par les entreprises traditionnelles

Enfin, l’adoption de l’intelligence artificielle reste timide dans les secteurs traditionnels. Beaucoup d’entreprises libanaises ne considèrent pas encore l’IA comme un investissement prioritaire, soit par manque de connaissance, soit par crainte des coûts élevés associés à son déploiement​.

Certains chefs d’entreprise hésitent à utiliser des solutions basées sur l’IA pour l’automatisation de leurs processus, par peur de remplacer des emplois humains et de créer des tensions sociales. D’autres manquent tout simplement de formation sur l’impact positif que l’IA pourrait avoir sur leur productivité et leur compétitivité.

Un potentiel énorme, mais un avenir incertain

L’intelligence artificielle pourrait jouer un rôle clé dans la modernisation de l’économie libanaise, mais sans une politique claire, des financements adéquats et des infrastructures adaptées, son développement restera confiné à quelques initiatives isolées.

Si l’État libanais ne met pas en place rapidement une stratégie nationale pour l’IA, le pays risque de prendre encore plus de retard par rapport à d’autres nations qui investissent massivement dans la transformation numérique.