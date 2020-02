En déplacement au Liban, le président du parlement iranien, Ali Larijani, a fait parvenir au Président de la République Libanaise, le Général Michel Aoun, un message de son homologue Hassan Rouhani, qui souhaite développer les relations entre les 2 pays et aussi une invitation officielle à se rendre à Téhéran.

Ali Larijani également félicité le chef de l’état pour la formation du nouveau gouvernement auquel il a souhaité de réussir sur les volets de la stabilité et de la sécurité et indiqué que Téhéran est prêt à assister le Liban pour l’amélioration de sa situation économique.

Selon l’Agence Nationale d’information (ANI), les 2 hommes ont également discuté de la situation régionale et notamment de la Syrie. Plus précisément, ils ont évoqué le retour des réfugiés syriens présents au Liban suite à l’amélioration de la sécurité et de la stabilité de leurs pays.

