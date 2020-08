L’organisation non-gouvernementale (ONG) Nawraj a été fondée par Fouad Abou Nader et d’autres personnalités comme Nazar Najarian, décédé lors de la double explosion au port de Beyrouth.

L’ONG a tout d’abord pallié au plus urgent en offrant à manger et à boire à ceux qui n’avaient plus rien : 1 000 rations distribuées les trois premiers jours.

Hier, en coopération avec l’association française SOS Chrétiens d’Orient, Nawraj a distribué 1 500 rations en une journée.

L’ONG de Fouad Abou Nader a distribué des médicaments aux gens ayant des maladies chroniques.

Interrogé par Libnanews, Fouad Abou Nader a annoncé que Nawraj ne distribuera plus de rations alimentaires car beaucoup d’associations le font mais se focalisera en revanche sur la rénovation urgente des habitations afin que les gens puissent revenir chez eux. Leurs habitations seront équipées d’un équipement minimum.

Il a chargé Pierre Boutros et une équipe de 10 ingénieurs pour ce projet de rénovation qui s’inscrit sur la durée. Un bureau a été ouvert à cet effet à Medawar.

Fouad Abou Nader a annoncé le début d’une campagne pour attirer des dons pour soutenir le projet dans le temps.

L’ONG a également constitué une équipe qui ira au contact des personnes âgées pour les aider.

Nawraj a déjà reçu aujourd’hui des matelas, des chaises et des frigidaires qui seront distribués aux personnes dont les habitations doivent être rénovées.

Fouad Abou Nader, qui est également une personnalité politique, s’est rendu plusieurs fois à Gemmayzé, Saïfi, La Quarantaine, Achrafieh, etc. où il a été très bien accueilli par la population qui connaît son engagement en sa faveur depuis longtemps.

Il rencontre demain un prestataire (« contractor ») qui souhaite mettre à la disposition de Nawraj ses camions et ses tracteurs pour déblayer et transporter.

Par ailleurs, Nawraj va contribuer au nettoyage de l’école des Frères à Gemmayzé et s’est engagé avec l’hôpital Notre-Dame du Rosaire pour rénover, grâce à l’aide de deux gros donateurs français, le département des urgences, le laboratoire et une partie de l’imagerie.

NDLR : Pour contacter Nawraj, vous pouvez téléphoner au +961 9 221387, envoyer un fax au +961 9 221378 ou un email à [email protected].

Ces derniers jours, Fouad Abou Nader est intervenu à deux reprises en français sur la chaîne de télévision RT France. Vous pouvez retrouver sur YouTube ses interventions du 5 août 2020

et du 10 août 2020