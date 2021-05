Le système des Nations Unies au Liban a publié aujourd’hui son rapport annuel pour l’année 2020, s’engageant une fois de plus à intensifier ses efforts pour aider le Liban et son peuple à se remettre de ses crises aux multiples facettes et à «reconstruire en mieux».

Grâce à des histoires inspirantes et à l’engagement continu de l’équipe de pays des Nations Unies et de ses partenaires de longue date, le ‘Rapport annuel sur les résultats de l’ONU au Liban 2020 ‘résume les résultats obtenus tout au long de 2020, après quatre années consécutives de mise en œuvre du Cadre stratégique des Nations Unies pour le Liban 2017-2020 (UNSF ). L’UNSF décrit la vision commune de l’ONU et la contribution attendue pour soutenir les priorités politiques, des droits de l’homme, humanitaires et de développement du Liban ainsi que la sécurité du pays.

“2020 a été une année exceptionnellement difficile pour le Liban, marquée par une série de difficultés socio-économiques et politiques qui ont fait des ravages sur le peuple libanais et continuent de submerger le pays avec des défis sans précédent. Malgré l’ampleur de ces défis, l’ONU Liban continue de soutenir le peuple et s’engage à défendre ses droits à la dignité, à la paix et à la justice», A déclaré Najat Rochdi, Coordonnateur spécial adjoint des Nations Unies, coordonnateur résident et humanitaire pour le Liban. Tweet

Le rapport met en évidence les principaux résultats obtenus en réponse à la pandémie COVID19 et aux explosions du port de Beyrouth, ainsi qu’à la crise syrienne et aux autres priorités de paix et de développement fixées pour 2020. Celles-ci comprennent, mais sans s’y limiter, la remise en état de 48 écoles et d’environ 6 000 unités résidentielles et non résidentielles gravement endommagées par les explosions dévastatrices, ainsi que la fourniture d’une aide en espèces polyvalente à environ 91 500 personnes.

Selon le rapport, plus de 1 200 000 personnes vulnérables à travers le Liban ont eu un meilleur accès à l’eau potable et environ 500 000 enfants, tant libanais que réfugiés, ont été inscrits dans l’enseignement formel. Grâce au Programme national de ciblage de la pauvreté (PNTP), plus de 15000 ménages libanais vulnérables ont bénéficié d’une aide alimentaire en 2020, et plus de 120000 enfants libanais et non libanais et autres groupes vulnérables ont reçu des subventions en espèces, tandis que des milliers de travailleurs libanais et syriens ont bénéficié d’une aide alimentaire à court terme. -des opportunités d’emplois décents à terme.

“Telle est la raison d’être des Nations Unies au Liban », A ajouté Rochdi. “Quoi que nous fassions, que ce soit pour répondre aux situations d’urgence, promouvoir la paix et prévenir les conflits, soutenir la bonne gouvernance, protéger les droits de l’homme, promouvoir l’égalité des sexes et réduire la pauvreté, notre objectif primordial reste le même: servir le Liban et son peuple. . » Tweet

En réponse à l’épidémie de COVID19 au Liban, l’ONU et ses partenaires ont réussi à augmenter la capacité de lits des hôpitaux en se procurant 73 lits d’unité de soins intensifs (USI) entièrement équipés et 800 lits réguliers équipés, ainsi que 170 ventilateurs. Pour atténuer les effets de la pandémie sur les plus vulnérables, l’ONU a également fourni des colis alimentaires à 50000 des ménages libanais les plus pauvres, tandis que 700 travailleurs migrants vulnérables qui ont perdu leur emploi à cause du COVID-19 et de la crise socio-économique ont reçu de l’argent. assistance.

Sur le plan écologique, près de 7000 tonnes de CO2 / équivalent ont été réduites en 2020 grâce au système d’eau chaude solaire et aux systèmes d’éclairage public solaire mis en place par l’ONU dans différentes parties du Liban, indique le rapport, tandis qu’environ 17 municipalités, avec un total de 310000 personnes, ont bénéficié de une meilleure gestion des déchets solides.

D’autres résultats peuvent être trouvés dans le rapport, accessible à l’URL suivante: https://bit.ly/3o5d3B3

