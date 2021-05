L’entreprise turque Karadeniz propriétaire des barges de production d’électricité présentes au Liban depuis 2013 menace de cesser ses opérations après que le procureur financier, le juge Ali Ibrahim ait décidé de saisir ses navires. La compagnie appelle également Beyrouth à régler ses arriérés vis-à-vis d’elle.

Pour rappel, le juge avait accusé la compagnie d’avoir versé 7 millions de dollars à certains responsables locaux et imposé une amende de 25 millions de dollars. Il avait alors ordonné la saisie de ces barges dans l’attente du versement de ces sommes.

Karadeniz indique de son côté ne pas avoir été payée depuis plus de 18 mois, soit depuis le début de la crise financière que traverse actuellement le Pays des Cèdres. Elle indique rechercher une solution à l’amiable pour maintenir l’activité de ses barges au Liban et ainsi continuer à fournir de l’électricité. Elle appelle par conséquent les autorités locales à interagir auprès du juge Ali Ibrahim et à mettre en place un plan de règlement des arriérés, menaçant par ailleurs d’interrompre la fourniture de 400 mégawatts au Liban.

Cette information intervient alors qu’au Liban, on indique craindre des coupures d’électricité totale dès le mois prochain, après que le conseil constitutionnel a décidé de suspendre l’octroi d’un financement exceptionnel de 200 millions de dollars pour fournir aux centrales électriques le fioul nécessaire à la production.

Cette interruption totale de la fourniture d’électricité pourrait même intervenir dès cette semaine, a annoncé un député, Nazih Najem, en cas d’interruption de la production des barges turques, réduisant la production totale à moins de 900 mégawatts sur les 3 000 mégawatts nécessaires.

Cette publication est également disponible en : العربية