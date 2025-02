L’Ukraine dans « Le Grand Échiquier » de Zbigniew Brzezinski

- Advertisement -

L’Eurasie : Le plateau central de la suprématie mondiale

L’Eurasie, ce vaste continent qui s’étend de l’Europe occidentale aux confins de l’Asie orientale, a toujours occupé une place centrale dans les théories géopolitiques. Dans son ouvrage « Le Grand Échiquier : l’Amérique et le reste du monde », publié en 1997, Zbigniew Brzezinski développe cette idée en qualifiant l’Eurasie de « plateau central » où se joue la suprématie mondiale. Selon Brzezinski, la maîtrise de cette région est cruciale pour toute puissance aspirant à un statut hégémonique à l’échelle planétaire. Cette vision s’inspire des travaux de géopoliticiens historiques tels qu’Halford Mackinder, avec sa théorie du Heartland, et Nicholas Spykman, qui ont tous deux mis en lumière l’importance stratégique de l’Eurasie dans l’équilibre des puissances mondiales. Brzezinski, en analysant les dynamiques géopolitiques de la fin du XXᵉ siècle, propose une lecture lucide et prospective des enjeux liés à cette région. Il perçoit l’Eurasie non seulement comme un espace géographique immense mais aussi comme un réservoir stratégique de ressources naturelles, un carrefour de civilisations et un champ de bataille potentiel pour les ambitions géopolitiques des grandes puissances.

L’Eurasie abrite plus de 70 % de la population mondiale et génère une proportion significative du produit intérieur brut (PIB) global. Elle possède également des réserves considérables de ressources énergétiques, notamment en Russie, en Asie centrale et au Moyen-Orient. Cette concentration de richesses humaines et matérielles confère à l’Eurasie un rôle déterminant dans les affaires mondiales. Pour Brzezinski, contrôler l’Eurasie, c’est contrôler les flux économiques, énergétiques et commerciaux à l’échelle planétaire. Cette domination ne se limite pas à une emprise militaire ou territoriale ; elle inclut également l’influence économique, diplomatique et culturelle. Dans ce contexte, l’Eurasie devient un terrain où se confrontent les stratégies des États-Unis, de la Russie, de la Chine et, dans une moindre mesure, de l’Union européenne. Chaque acteur tente d’assurer ses intérêts tout en empêchant ses rivaux de gagner un avantage décisif sur ce plateau géopolitique.

L’un des concepts centraux de Brzezinski est la notion de « pivot géopolitique », qui s’applique à certains pays de l’Eurasie, dont l’Ukraine. Un pivot géopolitique, selon lui, n’est pas nécessairement une puissance mondiale, mais un État dont l’orientation politique et stratégique peut influencer de manière disproportionnée l’équilibre des forces dans la région. En d’autres termes, le contrôle ou l’influence sur ces pivots peut renforcer ou affaiblir une puissance globale. L’Ukraine, en tant que carrefour entre l’Europe et la Russie, incarne parfaitement cette définition. Brzezinski estime que l’indépendance de l’Ukraine affaiblit considérablement la Russie, car cela réduit sa capacité à se projeter en tant qu’empire eurasien. Cette vision explique en partie pourquoi la Russie accorde une telle importance stratégique à l’Ukraine, non seulement pour des raisons économiques et militaires, mais aussi pour des motifs historiques et culturels.

La stratégie américaine en Eurasie, telle que formulée par Brzezinski, vise à éviter qu’une seule puissance ne prenne le contrôle de cette région clé. Pour ce faire, il préconise une approche en trois volets : renforcer les alliances avec l’Europe occidentale, intégrer progressivement les pays d’Europe centrale et orientale dans les structures euro-atlantiques, et entretenir des relations équilibrées avec la Russie et la Chine tout en contenant leurs ambitions hégémoniques. Cette stratégie repose sur l’idée de créer un équilibre des pouvoirs favorable aux intérêts américains, en s’assurant qu’aucune puissance ou coalition ne puisse dominer l’Eurasie. Brzezinski souligne également l’importance de la Turquie et de l’Iran comme acteurs régionaux dont l’influence peut contribuer à stabiliser ou déstabiliser l’Eurasie. La Turquie, membre de l’OTAN, occupe une position stratégique à la frontière entre l’Europe et le Moyen-Orient, tandis que l’Iran, avec sa position géographique au carrefour de l’Asie centrale, du Caucase et du golfe Persique, joue un rôle clé dans la sécurité énergétique mondiale.

Cependant, cette quête de domination de l’Eurasie n’est pas exempte de défis. Les diversités culturelles, religieuses, ethniques et politiques de cette région rendent complexe toute tentative d’imposer une influence homogène. De plus, les rivalités historiques, les conflits frontaliers et les ambitions nationales peuvent compliquer les efforts pour maintenir une stabilité sous l’influence américaine. Brzezinski reconnaît que pour surmonter ces obstacles, les États-Unis doivent adopter une diplomatie subtile, combinant fermeté stratégique et engagement coopératif, tout en restant vigilants face aux dynamiques changeantes de la région. La situation en Afghanistan, en Irak ou encore les conflits dans le Caucase illustrent bien la difficulté de stabiliser l’Eurasie malgré des interventions militaires ou diplomatiques répétées.

L’Eurasie : Un continent aux ressources stratégiques

L’Eurasie, en raison de sa taille colossale et de sa diversité géographique, est un réservoir de ressources naturelles inégalé. Cette vaste région abrite non seulement les plus grandes réserves de gaz et de pétrole au monde, mais également des minerais rares, des terres arables fertiles et des infrastructures de transport stratégiques reliant l’Occident à l’Orient. Pour Brzezinski, le contrôle des ressources naturelles de l’Eurasie confère à une puissance un avantage stratégique majeur. Les États-Unis, en tant que puissance mondiale dominante à la fin du XXᵉ siècle, devaient donc structurer leur politique étrangère pour s’assurer que ces ressources restent sous l’influence d’États alliés ou neutres et ne tombent pas sous le contrôle exclusif d’une puissance rivale comme la Russie ou la Chine.

L’un des aspects essentiels qui rendent l’Eurasie si cruciale est la répartition de ses hydrocarbures. La Russie est le premier producteur mondial de gaz naturel et l’un des plus grands exportateurs de pétrole, tandis que les pays d’Asie centrale, comme le Kazakhstan et le Turkménistan, possèdent d’importantes réserves énergétiques inexploitées. Le Moyen-Orient, situé à la périphérie sud de l’Eurasie, contient près de 50 % des réserves mondiales prouvées de pétrole. Ces ressources ne sont pas uniquement vitales pour les économies locales ; elles déterminent également la structure des relations internationales. Brzezinski insiste sur le fait que celui qui contrôle ces ressources dispose d’un levier économique puissant sur ses rivaux. C’est pourquoi la Russie, en tant que fournisseur majeur d’énergie à l’Europe, conserve une influence significative sur les décisions politiques du continent. La dépendance énergétique européenne à l’égard de Moscou constitue un outil de pression que le Kremlin peut exploiter pour défendre ses intérêts stratégiques.

L’exploitation de ces ressources ne se limite pas aux hydrocarbures. L’Eurasie possède également des réserves stratégiques de métaux rares, indispensables aux technologies modernes. Des pays comme la Chine dominent l’extraction et la transformation de terres rares, composants essentiels dans la fabrication de produits électroniques, d’armes sophistiquées et d’énergies renouvelables. Ce monopole chinois sur certaines ressources critiques a contraint les États-Unis et l’Europe à rechercher d’autres sources d’approvisionnement et à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. La question des ressources minérales devient ainsi une nouvelle ligne de fracture géopolitique, ajoutant une autre dimension à la compétition pour la domination de l’Eurasie.

L’agriculture est un autre facteur clé. L’Ukraine, souvent qualifiée de « grenier à blé de l’Europe », possède des terres noires extrêmement fertiles qui permettent de produire une quantité considérable de céréales destinées aux marchés mondiaux. Sa production de blé et de maïs, ainsi que son rôle dans le commerce des engrais et des huiles végétales, en font un acteur majeur de la sécurité alimentaire mondiale. Dans ce contexte, Brzezinski souligne que la stabilité de l’Ukraine et son orientation politique sont des enjeux stratégiques non seulement pour la Russie, mais aussi pour l’Europe et les États-Unis. Une Ukraine sous influence occidentale renforcerait la sécurité énergétique et alimentaire de l’Europe, tandis qu’une Ukraine alignée sur la Russie lui donnerait un contrôle accru sur l’approvisionnement alimentaire mondial.

En plus des ressources naturelles, l’Eurasie est traversée par des corridors commerciaux stratégiques. Depuis l’Antiquité, la région a été un carrefour d’échanges, notamment à travers la route de la soie. Aujourd’hui, la Chine tente de revitaliser cette dynamique à travers son projet des « Nouvelles Routes de la Soie » (Belt and Road Initiative – BRI), une initiative colossale visant à connecter l’Asie, l’Europe et l’Afrique à travers un réseau de routes, de chemins de fer et de ports. Ce projet, bien qu’ayant des ambitions économiques, est également une initiative géopolitique permettant à Pékin d’étendre son influence sur les nations eurasiatiques et de sécuriser ses propres chaînes d’approvisionnement. Pour Brzezinski, ce type d’initiative illustre parfaitement pourquoi les États-Unis doivent rester engagés en Eurasie : laisser une autre puissance construire et dominer ces infrastructures signifierait perdre un contrôle stratégique essentiel sur le commerce mondial.

Enfin, l’importance stratégique de l’Eurasie ne réside pas uniquement dans ses ressources physiques, mais aussi dans son potentiel de développement économique. Avec des pays émergents tels que la Chine, l’Inde et la Turquie, la région est un moteur de la croissance mondiale. Brzezinski avertit que si les États-Unis ne parviennent pas à maintenir une présence influente dans la région, ils risquent de voir ces économies s’aligner sur d’autres pôles de puissance, réduisant ainsi leur propre hégémonie. L’un des objectifs de la politique étrangère américaine, selon lui, doit être de maintenir un équilibre entre ces puissances émergentes afin d’éviter l’émergence d’un bloc unifié capable de remettre en question la suprématie occidentale.

Ainsi, Brzezinski présente l’Eurasie comme bien plus qu’un simple espace géographique. C’est un terrain d’affrontement où se joue l’avenir des rapports de force mondiaux, un continent dont les ressources, les infrastructures et les corridors commerciaux influencent directement les stratégies des grandes puissances. Contrôler ces ressources et influencer les décisions économiques et politiques des pays d’Eurasie est, selon lui, une priorité pour toute puissance cherchant à maintenir ou à acquérir une position dominante à l’échelle mondiale.

Les revendications russes et américaines sur l’Ukraine : Une lutte géopolitique pour les ressources et l’influence

L’Ukraine, en tant que pivot géopolitique central de l’Eurasie, est au cœur d’un affrontement stratégique entre la Russie et les États-Unis. Cet affrontement ne repose pas uniquement sur des considérations politiques et militaires, mais également sur des enjeux économiques et technologiques fondamentaux. Parmi eux, le contrôle des ressources naturelles, en particulier les hydrocarbures, les terres arables et les terres rares, occupe une place déterminante. Brzezinski, dans Le Grand Échiquier, anticipait que la Russie chercherait à maintenir l’Ukraine sous son influence pour préserver son statut de puissance régionale et éviter son intégration complète à l’Occident. De même, il prévoyait que les États-Unis, soucieux d’empêcher la consolidation d’un bloc eurasien dominé par Moscou et Pékin, soutiendraient l’indépendance ukrainienne et son arrimage aux structures euro-atlantiques. Aujourd’hui, ce jeu d’échecs se joue notamment sur la question des ressources stratégiques, qui ont une importance clé pour l’économie mondiale et les nouvelles technologies.

La Russie, qui voit l’Ukraine comme un territoire historiquement lié à son empire, considère également ce pays comme essentiel à sa survie économique et stratégique. L’Ukraine possède d’importantes réserves d’hydrocarbures, bien que sous-exploitées, notamment dans le bassin de la mer Noire et de la mer d’Azov. Moscou a tout intérêt à garder la main sur ces ressources, non seulement pour contrôler leur extraction et leur commercialisation, mais aussi pour empêcher l’Ukraine de devenir un fournisseur énergétique alternatif pour l’Europe. L’un des leviers majeurs de la Russie dans cette confrontation est le transit du gaz. Avant la diversification des routes énergétiques par l’Union européenne, environ 80 % du gaz russe destiné à l’Europe passait par des gazoducs ukrainiens. L’indépendance énergétique de l’Ukraine constituerait donc une menace directe pour la capacité de la Russie à maintenir son influence économique sur le continent.

Au-delà des hydrocarbures, la Russie revendique également un contrôle indirect sur les terres agricoles ukrainiennes. Avec ses vastes terres noires particulièrement fertiles, l’Ukraine est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de blé, de maïs et d’huile de tournesol. Le Kremlin est conscient que, dans une logique d’autosuffisance alimentaire et d’influence sur les marchés mondiaux, l’Ukraine est une pièce clé. Si l’Ukraine venait à échapper à son influence pour se tourner exclusivement vers l’Occident, cela réduirait le poids de la Russie dans la gestion des flux alimentaires globaux, tout en renforçant la sécurité alimentaire de l’Union européenne et d’autres alliés des États-Unis. C’est dans cette optique que la Russie a ciblé les infrastructures agricoles ukrainiennes lors de sa guerre contre l’Ukraine, cherchant à déstabiliser l’économie du pays et à exercer une pression sur les marchés mondiaux.

Les intérêts américains : la conquête des terres rares et la contention de la Russie

Si la Russie cherche à maintenir l’Ukraine dans son orbite pour des raisons économiques et géopolitiques, les États-Unis, de leur côté, voient l’Ukraine comme un levier essentiel pour affaiblir Moscou et remodeler l’équilibre des pouvoirs en Eurasie. Selon Brzezinski, empêcher la Russie de reconstituer son empire post-soviétique est une condition sine qua non pour préserver la suprématie américaine dans le monde. C’est dans cette logique que Washington a soutenu l’élargissement de l’OTAN vers l’Est et la consolidation d’un partenariat économique entre l’Ukraine et l’Union européenne.

Un des aspects les plus récents et stratégiques de l’intérêt américain pour l’Ukraine concerne les terres rares et les matériaux critiques. Ces ressources sont indispensables à l’industrie des semi-conducteurs, des batteries électriques et de l’armement moderne. Les États-Unis, qui ont historiquement dépendu de la Chine pour leur approvisionnement en terres rares, cherchent activement à diversifier leurs sources afin de réduire leur vulnérabilité. Dans ce contexte, l’Ukraine représente une alternative précieuse, car elle possède l’une des plus grandes réserves de titane et de lithium en Europe. Ces matériaux sont cruciaux pour la fabrication d’avions de chasse, de composants électroniques et de nouvelles générations de batteries, qui sont au cœur de la transition énergétique et de la suprématie militaire.

Un conflit qui dépasse l’Ukraine : une nouvelle guerre pour le contrôle des ressources

Le conflit en Ukraine ne peut être réduit à une simple rivalité territoriale entre Moscou et Kiev ; il s’agit en réalité d’un affrontement géostratégique aux implications mondiales. La Russie cherche à préserver sa sphère d’influence, contrôler les ressources naturelles essentielles et éviter un basculement total de l’Ukraine vers l’Occident. De leur côté, les États-Unis et leurs alliés voient en l’Ukraine une opportunité pour fragiliser la Russie tout en garantissant l’accès à des ressources critiques pour le XXIᵉ siècle. La guerre en Ukraine est donc aussi une guerre pour le contrôle des matières premières, où chaque camp tente d’assurer ses approvisionnements stratégiques tout en affaiblissant ses adversaires.

Brzezinski avait anticipé cette dynamique, insistant sur le fait que l’Ukraine jouerait un rôle central dans l’avenir de la puissance eurasienne. Ce qui se joue aujourd’hui en Ukraine dépasse largement ses frontières : il s’agit d’une bataille pour le contrôle de l’Eurasie, pour la suprématie économique et technologique du XXIᵉ siècle. Dans cette guerre silencieuse mais cruciale, la Russie et les États-Unis s’affrontaitent non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le terrain économique et énergétique, dans une lutte où l’Ukraine est à la fois un pion et un enjeu central, jusqu’à l’élection de Donald Trump et à son arrivée au pouvoir en 2025.

Les récentes négociations entre les États-Unis et la Russie concernant le conflit en Ukraine, menées sans la participation directe de l’Ukraine et des pays européens, soulèvent des questions cruciales sur les motivations et les enjeux pour les deux superpuissances. Cette approche bilatérale, qui rappelle les analyses de Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier, met en évidence une lutte stratégique pour le contrôle de l’Eurasie et de ses ressources, en particulier celles de l’Ukraine.

Donald Trump concède donc à la Russie une partie importante de l’Ukraine, cela en dépit des intérêts européens mais aussi américains.

Les motivations américaines : réalignement stratégique et intérêts économiques

L’administration américaine, sous la direction du président Donald Trump, a initié des pourparlers directs avec la Russie, visant à mettre fin au conflit ukrainien et à normaliser les relations bilatérales. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de réalignement stratégique, où les États-Unis cherchent à réduire les tensions avec la Russie pour concentrer leurs efforts sur la concurrence avec la Chine. En outre, l’intérêt pour les ressources naturelles de l’Ukraine, notamment les terres rares essentielles à la technologie moderne, joue un rôle non négligeable dans cette équation. Le contrôle ou l’accès privilégié à ces ressources pourrait renforcer la position économique et technologique des États-Unis sur la scène mondiale.

Les objectifs russes : consolidation de l’influence et sécurité nationale

Pour la Russie, l’Ukraine représente bien plus qu’un voisin ; elle est perçue comme une partie intégrante de sa sphère d’influence historique et culturelle. Les négociations avec les États-Unis offrent à Moscou l’opportunité de réaffirmer cette influence et de garantir que l’Ukraine ne bascule pas entièrement dans le camp occidental. La Russie vise également à obtenir la levée des sanctions économiques qui pèsent lourdement sur son économie depuis le début du conflit. En outre, la reconnaissance internationale de l’annexion de certaines régions ukrainiennes, comme la Crimée, demeure un objectif stratégique pour le Kremlin.

Exclusion de l’Ukraine et de l’Europe : implications et réactions

L’absence de l’Ukraine et des pays européens à la table des négociations a suscité de vives critiques. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fermement rejeté toute décision prise sans la participation de son pays, affirmant que l’Ukraine ne reconnaîtra aucun accord conclu en son absence. Du côté européen, cette marginalisation alimente des inquiétudes quant à la sécurité du continent et à l’avenir des alliances transatlantiques. Les dirigeants européens, tels que le président français Emmanuel Macron, ont exprimé leur mécontentement face à cette approche unilatérale, soulignant la nécessité d’une réponse coordonnée pour préserver la stabilité régionale.

Perspectives géopolitiques : vers un nouvel ordre mondial ?

Ces négociations bilatérales pourraient redessiner les contours de l’ordre mondial. Si un accord est conclu entre Washington et Moscou sans l’implication de Kiev et des capitales européennes, cela pourrait affaiblir les institutions multilatérales et les alliances traditionnelles, comme l’OTAN. Une telle évolution pourrait également encourager d’autres puissances à adopter des approches similaires, privilégiant les accords bilatéraux au détriment des forums internationaux. Dans ce contexte, l’Ukraine risque de devenir un terrain d’expérimentation pour de nouvelles dynamiques géopolitiques, où les intérêts des grandes puissances priment sur ceux des nations plus petites.

Cette approche rappelle les analyses de Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier, où il souligne l’importance pour les États-Unis de maintenir une position dominante en Eurasie en empêchant l’émergence d’une puissance rivale.

Si la Russie parvient à contrôler l’Ukraine, elle renforcerait considérablement son influence sur l’Europe, potentiellement en exerçant une domination politique et économique sur le continent et limitant aussi un peu plus l’influence des Etats-Unis. Cependant, en l’absence de ce contrôle, la Russie pourrait se retrouver confrontée à l’émergence de la puissance chinoise, qui pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques en Eurasie et diminuer l’influence russe dans la région.