Lundi 8 mai 2023

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI –

HEURE SUJET

10h30 Séance de la Commission de la sante publique et des affaires sociales

11h00 Séance de la Commission de l’Education et de la Culture

11h00 Séance de la sous-commission charge de la modernisation de la loi municipale.

11h30 La commission des affaires étrangères rencontre la chargée d’affaires de la République de Soudan au Liban, Sarah Adris. Ils discutent des derniers développements sécuritaires au Soudan et la situation de la diaspora libanaise à Khartoum.

