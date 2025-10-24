samedi, octobre 25, 2025
Mulukhiyah: Le ragoût vert et citronné, héritage d’un Liban gourmand.

Culture
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
1 min.de lecture
7 lecteurs
La Mulukhiyah, ou molokhia, est un ragoût de feuilles de jute finement hachées, mijotées dans un bouillon parfumé au citron, puis agrémentées de tendres blancs de poulet pochés. Plat populaire autrefois, sa texture veloutée et son goût acidulé en font une expérience sensorielle unique, aujourd’hui trop rare sur les tables urbaines.

Recette

Ingrédients (pour 4 personnes)

  • 500 g de feuilles de molokhia (frais ou surgelées)
  • 2 blancs de poulet (environ 300 g)
  • 1,5 litre d’eau
  • 2 oignons moyens, émincés
  • 4 gousses d’ail, hachées
  • Le jus de 2 citrons
  • 1 bouquet de coriandre fraîche, ciselée
  • 3 c. à s. d’huile d’olive
  • Sel et poivre du moulin
  • 200 g de riz long grain, cuit à part

Préparation

  1. Pocher le poulet :
    • Portez 1 l d’eau à ébullition avec 1 oignon émincé, salez légèrement.
    • Plongez les blancs de poulet, laissez frémir 15 min. Réservez le poulet au chaud et conservez le bouillon.
  2. Préparer la molokhia :
    • Hachez finement les feuilles (si fraîches).
    • Dans une casserole, chauffez l’huile, ajoutez l’ail et le second oignon, faites suer 2 min sans coloration.
  3. Cuisson du ragoût :
    • Versez 0,5 l de bouillon filtré dans la casserole. Portez à légère ébullition.
    • Incorporez la molokhia, baissez le feu et laissez mijoter 8–10 min sans faire bouillir fort.
  4. Finition :
    • Coupez les blancs de poulet en tronçons. Ajoutez-les dans la casserole avec le jus de citron et la coriandre. Remuez délicatement, rectifiez l’assaisonnement.
  5. Service :
    • Versez la molokhia dans un plat creux, disposez les morceaux de poulet dessus.
    • Servez accompagné du riz à part.

Les petits plus

  • Citron à part : Proposez des quartiers de citron pour que chacun ajuste l’acidité.
  • Piment d’Alep : Surveillez la légèreté d’un saupoudrage pour relever subtilement.
  • Gingembre frais : Une pointe de gingembre râpé apporte une note piquante et fraîche.
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

