Le Président de la République Emmanuel Macron s’est rendu ce soir directement après son arrivée au domicile de Feyrouz à Rabieh.

Agée de 84 ans, Fayrouz est l’une des rares figures qui transcende les divisions confessionnels du Liban et qui rassemble les libanais, avec des chansons comme Li Beirut, un hommage à une ville aujourd’hui plus que meurtrie par l’explosion du port de Beyrouth, le 4 août dernier.

Lors de sa visite, le 6 août 2020, le Président Français s’était inspiré d’un titre de la chanteuse pour lancer un véritable cri d’amour au Liban et aux Libanais, retenez juste ces mots: Behbak ya Lebnan

À l’extérieur du périmètre mis en place, des manifestants se sont rassemblés avec des demandes hétéroclites, certains demandant au Président Français d’interférer en vue d’obtenir le retour des fonds détournés par une classe politique qu’ils considèrent comme corrompue.

D’autres dénoncent l’ingérence française au Liban, Emmanuel Macron ayant s’étant impliqué dans le processus de formation du gouvernement pour accélérer la mise en oeuvre des réformes économiques très attendues en vue de débloquer l’aide internationale au Pays des Cèdres.

