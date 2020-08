Le discours d’Emmanuel Macron

Messieurs les Ministres, Mesdames Messieurs les Parlementaires, Messieurs les ambassadeurs, Amiral

Je souhaitai, cette fin de journée, avant de repartir, récapituler ce déplacement aujourd’hui à Beyrouth avec vous et à vos côtés, après avoir vu les regards et entendu, écouté les voix de nos frères libanais en ce jour après le 4 août 2020, combien je ressens une infinie tristesse, une profonde solidarité et partage la saine colère que nous avons vu s’exprimer aujourd’hui.

L’objet de ce déplacement en ce jour était avant tout celui d’un soutien au peuple libanais, à un Liban libre, fier et souverain, et dire que dans ces moments-là, il n’y a qu’une évidence: être présent et aider. C’est ce que nous avons fais dès les premières heures et je vais y revenir. C’est pour cela que nous devions être là aujourd’hui.

Cette solidarité, cette fraternité est celle de tout le peuple français à l’endroit du peuple libanais. Nous vous accompagnerons sur ce chemin, aujourd’hui, demain, nous serons là et la France ne lâchera jamais le Liban. Elle n’abandonnera jamais les libanaises et les libanais. Jamais!

Nos destins sont noués indiffectivement par l’esprit du temps, par l’esprit de âme, la culture et les rêves.

Et en ce jour de deuil, à Beyrouth, 1000 fois morte et 1000 fois revécue, la France entière dit aujourd’hui qu’elle est à ses côtés et que quand le Liban est frappé au coeur comme aujourd’hui, c’est aussi le coeur de la France qui est touché.

Je veux adresser ici toutes mes condoléances aux familles des victimes qui ont été touchés. Il y a une cinquantaines de familles françaises qui ont été touchées, au moins. Il est trop tôt pour donner des chiffres et des précisions. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de libanaises et de libanais qui ont été touchés, qui ont des victimes dans leurs familles, des disparus, des blessés. Je veux leur adresser la solidarité de la France et mes condoléances.

L’urgence, c’est avant tout l’aide. Face à l’urgence absolue, tous les moyens de la France sont déjà entrés en action. Trois avions, 2 avions militaires et 1 avion grâce au soutien du groupe CMA CGM et je l’en remercie, ont pu arrivés hier après-midi avec à leurs bords, un détachement de la sécurité civile, des personnels urgentistes qui ainsi acheminés un poste sanitaire mobile, permettant ainsi la prise en charge de 500 blessés. Toutes ces personnes sont à pied d’oeuvre. Nous les avons vu ce matin sur le site du port et au delà, je veux vous dire que les soutiens affluent de la part de la population française qui se mobilise dans son ensemble, des collectivités territoriales, beaucoup de villes, de régions se sont mobilisées et un élan fraternel est là. Tous les binationaux sont pleinement mobilisés pour aider.

Dans quelques heures, un nouveau avion ravitailleur MRTT atterrira sur le sol libanais avec des équipes de soutien, de secours, des enquêteurs, pour aider à avancer dans les investigations et les recherches de corps et investigations pour tenir au clair cette enquête.

Jeudi prochain, le BPC le Tonnerre arrivera au Liban. En effet, ce porte hélicoptère amphibie partira de France pour retrouver le Liban et des médicaments, des équipes d’urgence, des soignants, des capacités de soin pour répondre à l’urgence des blessés.

Cette solidarité, nous allons la poursuivre afin d’aider toutes celles et ceux qui sur le terrain agissent comme nous l’avons vu ce matin dans le port et dans les différents quartiers. C’est un besoin de soignants, de médicaments, de nourriture, de matériaux pour reconstruire les habitations des 300 000 libanaises et libanais au moins qui n’ont plus de toit ou de maison en état.

Nous sommes pleinement mobilisés. Je veux remercier les entreprises françaises prêtes à offrir du blé, du verre de construction, celles qui ont déjà dit qu’elles aideraient à acheminer. Cette mobilisation va se poursuivre et nous l’aiderons à se mobiliser.

Nous serons là dans la durée au côté de toutes celles et ceux qui sauvent, aident, guérissent et reconstruisent.

La France sera aussi là pour organiser l’aide internationale aux côtés de l’Union Européenne, des Nations Unis et avec le soutien de la Banque Mondiale. Dans tous les prochains jours, nous organiserons, avec le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a commencé par prendre contact et à mobiliser ses équipes, une conférence internationale de soutien et d’appui à Beyrouth et à la population libanaise, avec pour objectif de mobiliser les financements internationaux des européens, des américains, de tous les pays de la région, et au-delà, afin de fournir des médicaments, des soins et de la nourriture, le nécessaire pour les logements.

Nous mettrons aussi en place une gouvernance claire et transparente pour que l’ensemble de cette aide qu’il s’agisse de l’aide française comme l’aide internationale soit directement acheminée aux populations, aux organisations non gouvernementales, aux équipes sur le terrain qui en ont besoin sans qu’une opacité ou détournement ne soit possible.

Les Nations-Unies et la Banque mondiale joueront un rôle essentiel en la matière pour définir clairement les besoins et permettre à la communauté internationale comme au peuple libanais d’avoir la pleine transparence sur l’acheminement de l’ensemble de cette aide.

Il y aura un avant et un après 4 août 2020, parce que cette effroyable détonation a sonné comme un coup de tonnerre sur la pente du désespoir. Si le Liban se réveille meurtri et épuisé, je sais qu’il se relèvera avec tout ce qui fait sa force dans son histoire. Il a les capacité d’un rebond.

Il y a dans la détonation du 4 août quelque chose comme la métaphore de la crise contemporaine du Liban comme le résultat de ce à quoi conduire quelque chose dont on ne s’occupe pas, un endroit dont on ne s’occupe plus. Il y avait ce matin dans la colère de la jeunesse et de la rue, les ingrédients d’un formidable espoir.

Je veux dire à ces libanaises et ces libanais que nous serons présents au-delà de cette aide d’urgence. Nous serons d’abord ici pour éduquer. Le ministre était là, il y a quelques semaines, à évoquer les 15 millions d’euros mobilisés pour les écoles francophones et la mise en place de ce fond pour les écoles d’orient, pour un montant de 2 millions, qui permettra plus loin grâce aux collectivités territoriales et aux partenaires privés.

D’ici le 1er septembre, nous irons plus loin pour soutenir les écoles et les universités et permettre d’apporter la réponse financière pour la jeunesse libanaise.

Je souhaite aussi, en partenariat avec les partenaires privés, aider les jeunes qui ont besoin de faire leurs études à l’étranger, de pouvoir le faire par des systèmes de bourse. Certaines existent déjà. Nous devons aller beaucoup plus loin.

On ne doit en cette période oublier la force de l’éducation et du savoir. Nous serons aux côtés des écoles, des universités et de la jeunesse pour qu’elle puisse continuer à apprendre pour aimer la liberté et l’exigence de la liberté qui va avec.

Ensuite c’est la culture et la liberté d’expression. Quand le monde s’assombrie, la tentation est grande d’oublier ce pour quoi on mène tous ces combats, savoir qu’il y a autre chose de possible, savoir qu’il y a quelque chose de plus grand que le quotidien et un absolu, le savoir, la vérité, l’expression de chacun.

Il est important dans ce quotidien de savoir que la liberté d’expression, la liberté du journalisme, la capacité à créer se poursuive au Liban.

Il y a aussi la réponse économique. Nous avons il y a plus de 2 ans conduit les conférences à Paris pour que la réponse économique soit apportée, les réformes d’un côté, dans le secteur de l’énergie, de l’électricité, de la commande publique, des douanes, de la lutte contre la corruption et du financement de l’autre.

Nous nous sommes mobilisés, les financements sont là, ils attendent les réformes. L’agenda de Paris, les conférences CEDRE, les réformes économiques et le soutien de la communauté internationale n’attendent que ce sursaut.

Aussi face à la colère et à la défiance, l’espoir que je nourris et l’appel que j’ai pu faire ce matin au président Aoun, au président Nabih Berri, au Premier Ministre Hassan Diab et à l’ensemble des forces politiques, c’est le temps des responsabilités pour le Liban et ses dirigeants. Il faut rebâtir la confiance et l’espoir. Elle ne se décrète pas, elle ne se reconquière pas du jour au lendemain mais elle suppose une refondation d’un ordre politique nouveau ou chacun au-delà des divisions dans lesquels il s’était réfugiés, du confessionalisme parfois capturé, d’un système qui a été lui aussi capturé par une corruption organisée, d’avoir la force de rebâtir une union nationale pour mener les réformes indispensables dont les libanaises et les libanais ont besoin, de procéder aux opérations de transparence indispensables sur le système bancaire, sur la banque centrale, de le faire dans le cadre international, de coopérer avec le Fonds Monétaire International.

Je me battrais pour que la solidarité internationale soit là, celle du FMI, de tous les grands pays mais je ne peux me substituer aux responsabilités d’un gouvernement souverainement élu, d’un président souverainement élu. Leur responsabilité est immense. C’est celle de la refondation d’un nouveau pacte avec le peuple libanais dans les prochaines semaines. Ce changement profond, c’est celui qui est attendu.

Les dirigeants, les forces politiques libanaises ont une démonstration ç faire, celle de leurs capacité à y répondre.

Je le dis avec beaucoup d’humilité et d’exigence, l’humilité d’un président français qui n’a pas à dicter à des dirigeants libanais ce qu’ils doivent faire. L’exigence d’un ami qui se précipite quand les temps sont dures, mais pas pour donner des chèques en blanc à des systèmes qui n’ont plus la confiance de leur peuple.

Cette humilité, cette exigence, c’est celle que je veux de nous tous dans ces prochaines semaines. Je serais là en soutien, avec l’ensemble des dirigeants. J’ai été franc, direct, sincère avec chacun d’entre eux et j’attends des autorités libanaises des réponses claires sur leurs engagements, l’état de droit, la transparence, la liberté et la démocratie, les réformes indispensables.

Je les en crois capables. Je reviendrais le 1er septembre prochain pour pas simplement consacrer l’histoire et le fait que dans cet endroit, cette résidence des pins, il y a 100 ans, jour pour jour alors, le premier septembre, le Grand Liban naissait.

Non, je reviendrais pour faire un point d’étape ensemble de cet indispensable sursaut, parce que je pense qu’il n’y a pas d’autre voie pour le Liban contemporain.

La France sait le poids de cette amitié. Elle en a payé le prix du sang parfois.

Dans quelques instants, je célébrerais la mémoire des 58 militaires français tués lors de l’attentat du Drakar. Nous savons le prix du sang, du terrorisme, la morsure. Mais nous savons aussi que nous pouvons relever tous ces défis ensemble et je sais que le peuple libanais est capable de relever ce défi.

Voila ce que j’étais venu aujourd’hui vous dire que, n’oubliez jamais que quel que soient les difficultés du quotidien, il y a un peuple d’Europe, le peuple français, dont le coeur bat toujours un peu à la pulsation de Beyrouth, parce qu’il sait qu’ici, il y a un peuple qui aime la liberté, l’unité et le respect de l’autre. Il y a un peuple qui, dans une région où le pire est parfois advenu ou tout a cédé au terrorisme, à l’obscurantisme, il y a un peuple aime la liberté, la culture, la civilisation et le respect de l’autre.

Alors à chaque fois que vous douterez, dites vous que nous serons là. A chaque fois que je voudrais mener le combat, nous le mènerais à vos côtés, et quand vous vous demanderez ce qu’on pense à Paris, retenez-juste ces mots

“Behbak Ya Loubnan”